T24 LogoT24 Logo
Magazin

Brad Pitt: Angelina'nın boşanmak istemesi beni çok üzdü

Magazin dünyası Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ayrılığını tartışıyor

21 Eylül 2016 19:56

Ünlü aktör Brad Pitt, eşi Angelina Jolie'nin kendisine boşanma davası açması nedeniyle "çok üzgün" olduğunu söyledi. Pitt, çocuklarının mahremiyetine özen gösterilmesini istedi.

People dergisine konuşan Pitt, "Çok üzgünüm ama şimdi en önemlisi çocuklarımızın iyiliği." dedi.

41 yaşındaki Jolie dün şiddetli geçimsizlik sebebiyle 52 yaşındaki Brad Pitt'e boşanma davası açmıştı.

Avukatı Robert Offer ise Jolie'nin bu kararı aile kurumunun sağlığı adına verdiğini açıkladı.

Jolie'nin altı çocuğunun velayetini almaya çalışacağı ve Pitt'e çocukları görme hakkı vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Jolie'nin Pitt'e "babalık görevlerini yeterince iyi yapamaması nedeniyle" nedeniyle kızgın olduğu dedikoduları yayılırken, Jolie'nin uzun süredir menajerliğini yapan Geyser Kosinski "Angelina her zaman ailesi için en doğrusunu yaptı." dedi.

ETİKETLER

Angelina JolieBrad Pittayrılıkiddiayakınlarıasıl üzen şey

İlgili Haberler

“Angelina Jolie, Brad Pitt’ten boşanıyor”

12 yıldır birlikte olan Jolie-Pitt çifti, Ağustos 2014'te evlenmişlerdi

Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston, ‘Brangelina’ ayrılığı hakkında dedi?

İşte ünlülerin Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanmasına dair yorumları...

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in arasına Robert Pattinson girdi

Ünlü çift, 12 yılın ardından boşanma kararı almıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24