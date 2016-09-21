Brad Pitt: Angelina'nın boşanmak istemesi beni çok üzdü

Ünlü aktör Brad Pitt, eşi Angelina Jolie'nin kendisine boşanma davası açması nedeniyle "çok üzgün" olduğunu söyledi. Pitt, çocuklarının mahremiyetine özen gösterilmesini istedi.

People dergisine konuşan Pitt, "Çok üzgünüm ama şimdi en önemlisi çocuklarımızın iyiliği." dedi.

41 yaşındaki Jolie dün şiddetli geçimsizlik sebebiyle 52 yaşındaki Brad Pitt'e boşanma davası açmıştı.

Avukatı Robert Offer ise Jolie'nin bu kararı aile kurumunun sağlığı adına verdiğini açıkladı.

Jolie'nin altı çocuğunun velayetini almaya çalışacağı ve Pitt'e çocukları görme hakkı vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Jolie'nin Pitt'e "babalık görevlerini yeterince iyi yapamaması nedeniyle" nedeniyle kızgın olduğu dedikoduları yayılırken, Jolie'nin uzun süredir menajerliğini yapan Geyser Kosinski "Angelina her zaman ailesi için en doğrusunu yaptı." dedi.