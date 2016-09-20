“Angelina Jolie, Brad Pitt’ten boşanıyor”

Hollywood'un en gözde çiftlerinden Angelina Jolie-Brad Pitt çifti boşanıyor. Angelina Jolie'nin Brad Pitt'ten boşanmak için mahkemeye başvurduğu açıklandı.

Angelina Jolie'nin avukatı, evliliğin sona erdirilmesi için gerekli yasal girişimleri başlattıklarını ve tarafların boşanma kararını 'sağlıklı bir aile' için aldıklarını ifade etti.

Jolie-Pitt çiftinin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox ile Vivienne olmak üzere altı çocuğu var.

12 yıldır birlikte olan Jolie-Pitt çifti, Ağustos 2014'te evlenmişlerdi.

Çiftin düğünü Fransa'da basının kabul edilmediği bir çiftlik evinde yaplmıştı.

Jolie-Pitt çiftinin evlendiği düğünden bir gün sonra basına duyurulmuştu.