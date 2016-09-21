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Magazin

Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston, ‘Brangelina’ ayrılığı hakkında dedi?

İşte ünlülerin Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanmasına dair yorumları...

21 Eylül 2016 19:38

Hollywood dünyasının gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma haberi duyulduğu anda magazin dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi. Başta Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston olmak üzere çok sayıda ünlü isim de boşanma kararıyla ilgili tepkilerini dile getirdi. İşte ünlülerin ‘Brangelina’ ayrılığına dair yorumları...

 

Jennifer Aniston

 

Brad Pitt’in 2005 yılında Angelina Jolie ile başlayan ilişkisi nedeniyle terk ettiği Jennifer Aniston’un tepkisi en çok merak edilenlerin başında geliyordu. US Weekly’ye göre Aniston, boşanma haberini ilk duyduğunda, “Karma gerçekleşti” yorumunu yaptı. (Karma: eylemlerin yaşamın bugününü ve yarınını etkileyeceği prensibine dayanan Budizm ve Hinduizm öğretisi.)

Daily Mail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, Aniston’ın Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanmasından memnun olduğunu söyledi. Jennifer Aniston ve Brad Pitt, 2000 ile 2005 yılları arasında evli kalmış; Brad Pitt, ‘Mr. And Mrs. Smith’ filminde rol arkadaşı olduğu Angelina Jolie’yle ilişki yaşamaya başlayınca boşanmışlardı.

 

George Clooney

 

Haberi basın mensuplarından öğrenen 55 yaşındaki aktör, “Ne oldu? Bunu bilmiyordum. Çok üzgünüm. Bu bir aile için çok üzücü ve talihsiz bir hikaye. Bunu duyduğum için gerçekten çok üzgün hissediyorum. İlk kez duyuyorum” dedi.

 

Alyssa Milano

 

"Lanet olsun! Brad ve Angelina? Dağıldım"

 

Stassi Schroeder

 

"Brangelina da yapamadıysa hayatın bir amacı veya anlamı var mı gerçekten?"

 

Josh Gad

 

"Bu konu hakkında fazla kendini beğenmiş davranmadan önce Brangelina’nın muhtemelen ABD’yi bir arada tutan tek şey olduğunu hatırlayalım."

 

Piers Morgan

 

"Donald Trump’ı suçluyorum."

 

Nene Leaks

 

"Aman Tanrım, Brad & Angelina’nın bitirdiğine inanamıyorum. Sizce ne olmuş olabilir?"

 

Boy George

 

"Brad ve Angelina açısından çok üzücü ama bu bizi ilgilendirmez!"

 

Spencer Pratt

 

"Brangelina bitti, sırada ne var?"

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