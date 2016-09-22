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“Brad Pitt hakkında çocuk istismarı suçlamasıyla inceleme başlatıldı!”

Angelina-Pitt çifti 2 yıllık evliliğin ardından ayrılma kararı almıştı

22 Eylül 2016 19:50

Angelina Jolie’nin boşanmak için işlemleri başlatmasının ardından sadece üzgün olduğunu söyleyen Brad Pitt hakkında, ‘çocuklarına karşı fiziksel istismarda bulunduğu’ gerekçesiyle inceleme başlatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, ABD’nin ünlü magazin sitesi TMZ, Los Angeles Emniyeti ve Los Angeles Çocuk ve Aile Departmanı’ndan kaynaklara dayandırdığı haberinde Pitt’in çocuklarına fiziksel istismarda bulunduğunu yazdı. 

Haberde Pitt hakkındaki incelemenin, Jolie’nin ayrılmak için resmi işlemleri başlatmasından çok önce başladığı belirtilirken, çocukları koruma servisinin çiftle görüştüğü iddia edildi.

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