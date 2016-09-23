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Sırrı Sakık: Brad Pitt, Ahmet Türk'ün karizmasına yenildi

"Brad ve Angelina evliliğini yerle yeksan olmasına sebep bu karedir"

23 Eylül 2016 14:04

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, Angelina Jolie ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sakık, “Ah Ahmet abi ah! Brad ve Angelina evliliğini yerle yeksan olmasına sebep bu karedir. Brad Pitt, Ahmet Türk’ün karizmasına yenildi maalesef" dedi.

Boşanma haberleri ile tüm dünyada en çok konuşulan Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt’in bu kararı Türkiye’de de yankı buldu. Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Angelina Jolie ile Brad Pitt’in boşanma kararlarına esprili bir dille yaklaştı. Twitter hesabından Angelina Jolie ile Ahmet Türk’ün el ele fotoğraflarını yayınlayan Sırrı Sakık, şunları yazdı:

“Ah Ahmet abi ah! Brad ve Angelina evliliğini yerle yeksan olmasına sebep bu karedir. Brad Pitt, Ahmet Türk’ün karizmasına yenildi maalesef.”

sakik

Başkan Sırrı Sakık’ın bu yorumu yüzlerce takipçisi tarafından paylaşılırken, 100 de beğeni aldı.

Angeline Jolie, 20 Haziran 2015’te ‘Dünya Mülteciler Günü’ nedeniyle, 2 bin 378 Iraklı Ezidi ile 3 bin 47 Suriyelinin barındığı Mardin’in Midyat ilçesi Akaçakaya Mahallesi’ndeki AFAD Geçici Barınma Merkezinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte katılmıştı

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