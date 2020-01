Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında velayet savaşı

Hollywood’un en güçlü çifti olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma kararının ardındaki ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Boşanma davasının ardında Pitt’in Alkol ve uyuşturucu alışkanlığının olduğu belirtildi. Jolie’nin, eşinin çocuklara karşı ilgisizliğinden yakındığı da dava belgelerinde yer aldı. TMZ internet sitesinin iddiaları arasında Pitt’in öfke kontrolü problemi yaşadığı, bu durumun aile ilişkisine zarar verdiği paylaşıldı. Jolie’nin hayatında “ciddi meselelere” önem vermek istediği, eşinin ise alkol ve partilerle dolu bir yaşam benimsediği ve iplerin gerildiği iddia edildi.

12 yıldır birlikte olan ikilinin çocukları nasıl paylaşacağı merak konusu. Jolie’nin boşanma davasında çocukların velayetini almak için başvuruda bulunduğu belirtilirken, Pitt cephesinden yanıt gecikmedi. TMZ, çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Pitt çocuklarından ayrı kalmak istemiyor. Böyle bir ihtimal olmadığını birçok kez tekrarladı” ifadelerine yer vererek, Pitt’in de velayet savaşına katılacağının altını çizdi. Boşanma belgelerinin gün yüzüne çıkması nedeniyle aktörün sinirlendiği ve Jolie’ye “Paparazileri hayatımıza soktun” tepkisi verdiği öğrenildi.

"Acısız çözelim"

Us Weekly dergisine konuşan çifte yakın kaynaklar, Pitt’in boşanma sürecini “yetişkin” gibi halletmek istediğini ifade ederken, Jolie’nin “başının dikine gittiğini” öne sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak ise, Pitt’in hala çocuklarının annesini düşündüğünü ve önemsediğini, bu süreci en “acısız” biçimde çözmek istediğini aktardı.

Heykelleri de ayrıldı

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin Londra’daki Madame Tussadus Müzesi’nde bulunan balmumu heykelleri de ayrıldı. Müze yetkililer, “Ayrılık haberlerinden sonra elimizi çabuk tutmaya çalıştık. Heykelleri birbirlerinden uzaklaştırdık” ifadelerini kullandı.

"Jennifer’ın ‘ah’ı tuttu"

Boşanma sürecinde gözlerin çevrildiği Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston kanadından da ilginç açıklamalar geldi. Us Weekly dergisi, Aniston’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ünlü oyuncunun duruma hiç üzülmediğini ve yaşananları “Karma yasası”na bağladığı iddia edildi. New York Post’a konuşan kaynaklar ise Aniston’un çiftin ayrılacağına her zaman inandığını belirtirken, “O (Jennifer) hiç bir zaman Angelina’nın Brad için doğru biri olduğunu düşünmüyordu” ifadeleri kullanıldı.