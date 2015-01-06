Alman ünlüler İslam karşıtlığını kınadı

Avrupa'nın "İslamlaştırıldığını" savunan Pegida hareketine karşı medyada başlatılan kampanyaya Almanya'daki kimi siyasetçi ve ünlüler de katıldı. Alman gazetesi Bild'de yayımlanan dilekçeyi destekleyen kişiler arasında eski başbakan Helmut Schmidt, sinema oyuncusu Karoline Herfurth ve eski futbolcu Oliver Bierhoff da yer aldı

BBC Türkçe’deki habere göre, medya kampanyası dün (5 Ocak) AB ülkeleri içinde en fazla göçmen ve sığınmacı kabul eden ülke olan Almanya'da düzenlenen Pegida aleyhtarı gösterileri izledi. Dün Dresden kentinde yapılan göçmenlik karşıtı gösteriye 18 bin kişi katılmıştı. Pegida (Batının İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi, ekim ayından bu yana her hafta gösteri düzenliyor; ancak Berlin, Köln, Dresden ve Stuttgart'ta da binlerce kişinin katıldığı karşı gösterilere girişildi.

‘Yabancı düşmanlığına ‘hayır’, çeşitlilik ve hoşgörüye ‘evet’’

Bild'in dilekçesine imza veren isimler, yabancı düşmanlığına "hayır", çeşitlilik ve hoşgörüye "evet" diyorlar. Sosyal Demokrat Başbakan Helmut Schmidt, "Pegida'nın dayanaksız önyargılara, yabancı düşmanlığına ve hoşgörüsüzlüğe hitap ediyor. Geçmişimize bakarsak, ekonomik anlamda Almanya'nın göçmenleri ve sığınmacıları hor görmemesi gerektiğini anlarız" dedi.

Eski başbakan Gerhard Schröder ve televizyon sunucusu Thomas Gottschalk da gelişmelerden kaygılarını dile getiren isimlere katıldı.

Alman polisi, 5 bin dolayında karşı gösteriyle Pegida taraftarlarının dün Berlin'de yürümeyi planladıkları güzergâhın engellendiğini bildirdi.

DPS haber ajansı, Stuttgart, Münster ve Hamburg'da toplam 22 bin Pegida aleyhtarının yürüdüğünü belirtti.

Köln Katedrali ışıklarını söndürdü

Köln kenti yönetimi, Pegida taraftarlarını, "aşırı unsurlar"ı destekledikleri konusunda uyarmak amacıyla ünlü katedralin ışıklarını söndürdü. Köln Katedrali'nin başpapazı Norbert Feldhoff, "Bunu bir protesto olarak görmüyoruz. Ancak Pegida'yı destekleyen birçok muhafazakâr Hristiyanın, yaptıklarını düşünmelerini istiyoruz" dedi.

Köln'de binlerce kişinin karşı gösterilere katılmasına rağmen, Pegida yandaşlarının sayısı sadece 250 kadardı.

DPA ajansının haberine göre, Köln'ün belli başlı binalarında ve Ren Nehri üzerindeki köprülerde ışıkların söndürülmesiyle kentin büyük kısmı karanlığa gömüldü.

Köln belediye başkanı Juergen Roters ise şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten demokratik bir mesaj veriliyor ve Köln'deki birçok insan düşüncelerini dile getiriyor. Bizlerin, Köln'de aşırı sağcı ve yabancı düşmanı kişilerle hiçbir işimizin olmayacağını vurgulamak istiyorlar."

Volkswagen fabrikasını kararttı

Dresden'de Volkswagen şirketi, "açık, özgür ve demokratik bir toplum"u desteklediklerini göstermek için fabrikasını kararttığını açıkladı.

Pegida hareketini düzenleyen önde gelen isimlerden Kathrin Oertel, Dresden'de düzenlenen gösteride şunları söyledi:

"Almanya'da bir kez daha siyasi baskı görülüyor. Aksi halde, biz Almanya'nın sığınmacı siyasetini ve göçmen politikasından yoksun olmasını haklı bir şekilde eleştirdiğimizde, ana siyasi partilere bağlı herkesin bize hareket etmesi, açıkça bize ırkçı veya Nazi denmesi, nasıl yorumlanabilir?"

Alman gazeteci Sigrun Rottman, diğer Alman kentlerine kıyasla Dresden'in çok az göçmen nüfusa sahip olduğuna, Müslüman sayısının da çok daha az olduğuna dikkat çekti; kentte Pegida'yı destekleyenlerin "kötü zamanlar yaşadıklarını ve ana akımdaki partilerle medyanın kendilerini temsil etmediğini" düşündüklerini aktardı.

8 kişiden biri gösterileri destekliyor

Stern dergisinde yayımlanan ve 1000'in biraz üzerindeki kişiyle yapılan yoklamaya göre, her 8 kişiden biri, Pegida hareketi, bulundukları kentin yakınında İslamiyet aleyhtarı bir gösteri düzenlenecek olursa katılacağını söyledi.

Alman basınında ‘Pegida fiyaskosu’

Alman basını Pegida'nın dün akşamki gösterilerinin bir fiyasko olduğunu yazdı. Birçok gazete, karşı gösterilere katılanların Pegida yürüyüşlerine katılanlardan çok daha fazla olduğunu belirtti.

"Pegida'nın Dresden fiyaksosu" başlığını kullanan Sueddeutsche Zeitung, Berlin'deki Pegida gösterisine katılanların da "ellerinde Alman bayrakları taşıyan, ortalama 60 yaşında ve yanlarında genellikle küçük bir köpekleri de olan kişiler" olduğunu yazdı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da, Pegida'nın Köln kolunun dağınık küçük bir grup olduğunu belirtti ve katılımcıların çoğunun yakındaki Düsseldorf ve Bonn kentlerindeki gösterilere katılmış kişiler olduğunu belirtti.

Gazete, bazı göstericilerin attığı "Döner kebap değil, patates!" şeklindeki sloganları da "tam anlamıyla Dadaist" diye tanımladı.



