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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Pegida gösterilerine karşı

Yabancı ve İslam karşıtı Pegida oluşumu, başta Berlin ve Köln olmak üzere büyük kentlerde gösteriler düzenliyor. Ancak karşıt gösterilerin daha kalabalık olduğu dikkat çekti.

05 Ocak 2015 22:08


Almanya'da Pegida kısaltmasıyla ortaya çıkan Batı’nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar adlı oluşum, pazartesi akşamı Dresden, Berlin, Köln ve Stuttgart kentlerinde gösteriler düzenledi.

İslam ve göçmenlere karşı tutumuyla dikkat çeken Pegida hareketine karşı gösteriler de eş zamanlı olarak yapıldı.

Köln'de Deutz Tren İstasyonu önündeki gösteride Pegida karşıtlarının, Pegida ya da Köln'deki adıyla Kögida göstericilerinden daha fazla olduğu dikkat çekti. Polis olay çıkmaması için iki grubu çemberle birbirinden ayırdı. Gruplar karşılıklı olarak birbirlerine sloganlar attı. Karşıt göstericilerin 2 bin, Kögida göstericilerinin ise 500 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Köln'deki göstericilere Türklerin de katıldığı gözlemlendi. Öte yandan, Köln Başpiskoposluğu, Pegida gösterisi boyunca Köln Katedrali'ni karartma kararı aldı.

Berlin'de ise Baergida adıyla düzenlenen gösteri Almanya saatiyle 18.30'da Belediye Sarayı önünde başladı. Göstericiler buradan toplu halde Brandenburg Kapısı'na kadar yürümeyi planlıyor.

Dresden'da ise binlerce kişinin Pegida gösterilerine katıldığı kaydedildi.

Stuttgart'ta entegrasyon mesajı

Stuttgart'ta binlerce kişi Pegida karşıtı gösterilere katıldı. Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn, konuşmasında entegrasyon mesajı verirken dışlamaya karşı çıktı.

Kuhn, “Mülteciler Stuttgart'ta memnuniyetle karşılanıyorlar“ dedi. Katılımcı sayısının fazla olmasından memnun ve gururlu olduğunu kaydeden Kuhn, bunun Stuttgart'ın diğerlerine ayrımcılık yapan insanların yeri olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Merkel'den uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı açıklamada aşırı sağa ve yabancı düşmanlığına karşı çıkılması için çağrıda bulundu.

Merkel, “Bayrağımızı gösterip aşırı sağcılık, yabancı düşmanlığı ve Yahudi aleyhtarlığı yapanların toplumun hiçbir kesiminde yer bulamayacağını söyleyebilmeliyiz” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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