İki eski başbakandan Pegida'ya tepki

1974 – 1982 yılları arasında görev yapan Almanya'nın beşinci başbakanı Helmut Schmidt, Pegida'yı sert ifadelerle eleştirdi. Schmidt, "Bild" gazetesinin bugün yer alan demecinde, Pegida protestolarının ön yargılar, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe seslendiğini söyledi.

Schmidt gibi Sosyal Demokrat Partili (SPD) bir başka başbakan olan Gerhard Schröder de yabancı düşmanlığına karşı 'düzgün insanların isyanına' ihtiyaç olduğunu söyledi. Almanya'nın yedinci başbakanı Schröder, 2000 yılında Düsseldorf'ta bir sinagoga düzenlenen saldırının ardından benzer bir çağrıda bulunmuştu. Schröder, Pegida'ya karşı net bir tavır sergileyen parti ve kiliseleri de övdü.

'Sloganlar gerçekleri değiştirmiyor'

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı yapılan çağrılara katıldığını söyledi. Schäuble, "Sloganlar gerçekleri değiştirmiyor. Almanya'nın göçmenlere ihtiyacı var" dedi.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Pegida'nın ülkeye zarar verdiğini, Almanya'nın dünyadaki imajını olumsuz etkilediğini söyledi. SPD'li Steinmeier, "Pegida sloganlarını haykıranların küçük bir grup olduğunu vurgulamak önem taşıyor" dedi.

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de Steinmeier'e destek verdi. SPD lideri Steinmeier, "belirsiz korkularla oynayan ya da yabancı düşmanlığını körükleyenler çoğunluk adına konuşmuyor" dedi.

Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Ulrich Grillo, "Kalifiye işgücünden oluşacak işgücünün Almanya'ya iyi geleceğini" söyledi. Grillo, yabancı düşmanlığının her çeşidine karşı tavır almaya çağırdı.