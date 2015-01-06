Köln Katedrali ırkçılığa karşı karanlığa gömüldü

Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar'ı (PEGIDA) destekleyenler ve bu oluşuma tepki gösterenler yürülüş düzenlendi. PEDIGA yanlıları Dresden, Berlin ve Stuttgart kentlerinde sokaktaydı.



Bu hafta 11'incisi düzenlenen eylemde göstericiler Cockerwiese adlı çimenlik alanda toplandı. Dresden polisi, PEGIDA'nın düzenlediği gösteriye bu kez 18 bin kişinin katıldığını açıkladı.



Göstericiler, "Biz kendimiz karar veren vatandaşlarız, köle değil", "Hoşgörünün sınırları var", "Kendi ülkemizde yabancı-hiç bir zaman". "Siz binlerce kez yalan söylediniz" yazılı pankartlar taşıdı, "Halk biziz" ve "Yalancı medya" sloganları attı.

Köln'de PEGIDA karşıtı yürüyüş

PEDIGA'ya karşıt gösterilerin en önemli adresi de Köln kenti oldu. PEGIDA hareketinin uzantısı KÖGİDA'ya tepki için binlerce kişi, Köln Deutz'daki Fuar Kulesi çevresinde toplandı. Köln Katedrali yürüyüşe destek için ışıklarını kapattı. KÖGİDA da planladığı yürüyüşü iptal etmek zorunda kaldı.

Türklerin yanı sıra Almanların ve diğer yabancıların da destek verdiği gösteride, "Köln renkli kalacak", "Çeşitlilik güçtür" ve "Irkçılığa ve şiddete hayır" yazılı pankartlar taşındı, "Naziler dışarı" sloganları atıldı.



Yeşiller Milletvekili Arif Ünal, Köln'ün bir Dresden olmadığını göstermek için kiliselerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin gösteriye destek verdiğini söyledi.

Başkent Berlin'de ise karşıt gösterilere 5 bin kadar kişi katılırken, PEGIDA göstericilerinin sayısının ise 300 civarında olduğu kaydedildi.

Dresden'de PEGIDA yürüyüşüne Neonazi gruplar da katıldı

Ekim ayında doğudaki Dresden kentinde 200 kişiyle başlayan PEGIDA gösterileri en son 17 bin’e ulaşmıştı. Almanya Başbakan'ı Merkel'in tepki gösterdiği PEGIDA göstericileri, İslam ve göçmen karşıtı sloganlar atıltı.



PEGIDA, orta sınıf gösterisi olarak başlasa da zamanla İslam karşıtları, yabancı düşmanları ve doğuda yükselişe geçen neonazi grupların da katıldığı büyük bir oluşuma dönüştü.