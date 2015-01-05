Pegida yine sokağa çıkıyor



Almanya’da Pegida kısaltmasıyla ortaya çıkan Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar adlı oluşum, İslam ve göçmenlere karşı tutumuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Pegida, Dresden'de Noel'den önceki son gösterisinde 17 bin 500 sempatizan toplayınca, gösterileri ülke genelinde yayma eylemine de hız verdi. Daha önce Bonn veya Düsseldorf gibi nispeten küçük kentlerde gösteri yapan Pegida bu kez başkent Berlin ve çok kültürlü yapısıyla ünlü Köln'ü kendine mekân seçti. İki gösteri de bu akşam yapılacak.

Berlin'de Bergida adıyla düzenlenecek gösteri saat 18.30'da Belediye Sarayı önünde başlayacak. Göstericiler buradan toplu halde Brandenburg Kapısı'na kadar yürümeyi planlıyor. Polis, göstericilerin sayısının 300 civarında olacağını tahmin ediyor. Ancak karşıt göstericilerin sayısını ise kestirmenin güç olduğu belirtiliyor.

Berlin'de iki gösteri

Almanya Türk Toplumu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Demir, Berlin'de Bergida karşıtı iki gösterinin düzenleneceğini belirterek, kuruluş olarak üyelerini bu iki gösteriye de katılmaya davet ettiklerini söyledi.

Demir, aşırı sağcı gelişmelerin Türk toplumunu endişelendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Irkçı sağ zihniyet son zamanlarda tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda, bu da dışlanmışlık hissini, biz buraya ait değiliz duygusunu artıyor. Ona karşı koymak hepimizin görevi. Bütün Berlinlileri davet ediyoruz. Çünkü sağ popülist tehlikeye dikkat çekmeliyiz."

"Sorunların nedeni göçmenler değil"

Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başkanı Özlem Alev Demirel, Pegida ve türevlerinin önemsenmesi gereken oluşumlar olduğunu belirterek, bu tür gruplara katılanların büyümesinden endişe duyduğunu söylüyor. Köln'deki gösteriye kendisinin de katılacağını ifade eden Demirel şöyle konuşuyor: "Kuşkusuz eğitim, sosyal sorunlar, gençlerin perspektifinin azalması Almanya gibi zengin bir ülkede bu tür ırkçı düşüncelere zemin hazırlıyor. O bağlamda siyasetin de bir sorumluluğu var bunların büyümesinde. İnsanların endişeleri var. Ama bunların nedeni göçmenler değil. "

Federal Alman hükümetine İslamiyet konusunda muhatap olmak amacıyla 2007 yılında dört İslami kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşan Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin Sözcüsü Erol Pürlü, Pegida ve uzantılarını korkuları körüklediği için eleştiriyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya İslam Konseyi (IRD), Müslümanlar Merkez Konseyi ve İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) tarafından oluşturulan Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin Almanya'nın İslamlaşması gibi bir duruma ihtimal vermediğini kaydeden Pürlü, "Pegida doğrudan İslam’ı hedef alıyor. Ama Avrupa'nın İslamlaşması söz konusu değil. İslam’ın Almanya'daki imajını düzeltmek önemli. Ama bu sadece Müslümanların görevi değil, bu toplumsal bir konu. Biz camiler olarak açık kapı günleri düzenliyoruz. Ama yetmiyor" diye konuşuyor.

Erol Pürlü bu akşam Berlin'de ve Köln'de düzenlenen Pegida karşıtı gösterilere Almanya'da yaşayan Müslümanları katılmaya davet ettiklerini de özellikle vurguluyor.