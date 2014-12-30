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Dünya
Deutsche Welle

'Pegida'nın yaptığı ırkçılıktan farksız'

Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Pegida'nın fark gözetmeden tüm Müslümanlara ayrımcılık yaptığını söyledi.

30 Aralık 2014 17:44


"Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) adlı oluşum Alman kamuoyunda gündemden düşmüyor.

Alman Die Welt gazetesine konuyla ilgili bir mülakat veren Aydan Özoğuz “Öfkesini günah keçilerinden çıkarmak ve bir dinin tüm üyelerine toptan ayrımcılık yapmak hiçbir şekilde meşru değildir. Pegida da Müslümanlara bunu yapıyor" dedi.

Pegida üyeleri açısından asıl sorunun İslamcılık olmadığını belirten Özoğuz “Tüm Müslümanlar söz konusu ve bu da ırkçılıktan başka bir şey değildir” diye konuştu.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Özoğuz göstericilerin ileri sürdüğü gibi göçmenlerin uyum sorunlarının konuşulmadığı iddiasının bıktırıcı hale geldiğini belirtti. Sosyal Demokrat Partili Bakan Özoğuz “Kanaatimce yılardır yoğun bir biçimde zaten bunu konuşuyoruz” dedi. Bakan Özoğuz, Pegida hareketinin ve bu hareketin yaydığı atmosferin kendisi açısından “huzursuzluk verici” olduğunu belirtti. Özoğuz birçok göçmenin hakaretlere maruz kaldığını ve bunların artık toplum içinde söylenebilir hale geldiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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