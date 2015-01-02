Merkel'in partisinde 'Pegida çatlağı'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, kısaca Pegida olarak anılan "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" isimli oluşum hakkındaki görüşünü yeni yıl mesajında dile getirmiş, vatandaşları Pegida gösterilerinden uzak durmaya çağırmıştı. Merkel, gösterilerin organizatörlerine ön yargı ve nefretin yön verdiğini savunmuştu.

Pegida adı altında Dresden kentinde ortaya çıkan oluşum katılım hızla artıyor. Dresden'i örnek alan diğer Alman kentlerinde de "Pazartesi Yürüyüşleri" adı altında eylemler düzenleniyor. Başlangıçta sayıları birkaç yüz olan göstericiler artık binlerle ifade ediliyor. Pegida'ya atfen benzer amaç ve içerikte Düsseldorf'ta Dügida, Bonn'da Bogida kuruldu.

'Mülteciler rakip olarak görülüyor'

Başbakan Merkel'in partisinden, Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "Pegida gösterilerinin nesnel bir tartışmayla ele alınmasını" istedi. Almanya'nın bir mülteci akınına hedef olduğunu hatırlatan Müller, bu gelişmenin vatandaşlarda neden olduğu kaygıların dikkate alınması gerektiğine işaret etti. Müller, "Ekonomi iyi durumda olmasına rağmen Almanya'da milyonlarca yoksul aile var. Mülteci akını özellikle büyük şehirlerde rekabet olarak görülüyor" dedi.

Müller, Pegida gösterilerine katılanları özetle şöyle tanımladı: "Varlık kaygısıyla hareket ediyor, bir kenara itilmişlik duygusu yaşıyorlar. Yeterince temsil edilmedikleri endişesiyle dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışıyorlar."

Pegida, geleneksel hale getirdiği "Pazartesi Yürüyüşleri"ne önümüzdeki hafta Almanya'nın çeşitli kentlerinde devam edecek. Pegida ile birlikte bu oluşuma karşı gösteriler de düzenmeye devam ediyor. Pegida gösterisinin düzenleneceği kentler arasında yer alan Köln ilginç bir eylemle Pegida'ya tepkisini dile getiriyor.

Köln Katedrali tepki için karartılıyor

Köln Başpiskoposluğu, bu hafta içinde yaptığı bir açıklamayla Köln Katedrali'nin Pegida gösterisi boyunca karartılacağını açıklamıştı. Böylece Dresden'deki Semperoper örneği izlenmiş oldu. Semperoper, Saksonya Devlet Operası ve Saksonya Devlet Orkestrası tarafından kullanılıyor.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich, Köln Başpiskoposluğu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Mützenich, "kararı son derece dikkate değer ve doğru bir mesaj olarak görüyorum" dedi. CDU mensubu Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, "Yardıma muhtaç insanlara karşı kışkırtıcı tavır almak Hrıstiyanlara yakışmaz" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Pegida'yı "ülkedeki liberal düşünceye bir saldırı" olarak tanımladı.