Anne Korkmaz: Oğlumun hayalleri, eli sopalıların darbelerine yenik düştü

T24/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz ile Lice'deki karakol protestosunda açılan ateşle vurulan Medeni Yıldırım'ın aileleri ve yakınlarıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

'Öldürenler çağrı kağıtlarıyla savcılığa davet ediliyor'

Eskişehir'de dövüldükten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, "Oğlumun ne hayalleri vardı. Eli sopalıların darbelerine yenik düştü" dedi.



Kokmaz'ın avukat abisi Gürkan Korkmaz da soruşturma dosyasının çok yavaş ilerlediğini, kamera kayıtlarındaki görüntülerde boşluklar olduğunu belirterek, delillerin karartıldığı görüşünde olduklarını savundu. Korkmaz, soruşturma usulünü de eleştirerek, "Protestolarda taş atanlar şafak baskınlarıyla evlerinde gözaltına alınırken, öldürenler çağrı kağıtlarıyla savcılığa davet ediliyor" diye konuştu.

'Bir insanı öldüresiye dövmek'

Abi olarak büyük acı yaşadığını da dile getiren Korkmaz, bir insanı öldüresiye dövmenin hiçbir şeyle bağdaşmayacağını kaydetti.

Ayvalıtaş'ın annesi: Oğlumu askere verecektim. Toprağa verdim

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da "Bize dünya sahip çıkıyor, Başbakan '3-5 çapulcu ölmüş' diyor" derken, annesi "Oğlumu 8. ayda askere verecektim, toprağa verdim" dedi.



Ethem Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük de hak aramaktan vazgeçmeyeceklerini ifade ederken, Abdullah Cömert'in abisi Zafer Cömert faillerin sadece polisler olmadığını, talimat veren emniyet yetkilileri, valiler ve polis şiddetini meşru gören Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etti.



Lice'deki karakol protestosunda yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, oğlunun katilinin belli olduğunu ve ortaya çıkarılmasını istedi. Oğlunun üniversite sınavına girdiğini, ancak sonucunu göremediğini anlatan Yıldırım, haklarını hep birlikte arayacaklarını söyledi.