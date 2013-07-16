Ali İsmail Korkmaz cinayetinin ikinci tanığı: 4 sivil ve 3 resmi polis vurdu



Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz maskeli, coplu ve beyzbol sopalı 5-6 kişi tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ortaya çıkan ikinci tanık o gece evinin balkonundan olan biteni izlediğini anlattı.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, tanık ifadesinde sokaktan, “Vurmayın, öldüm” sesleri geldiğini, fırıncının müdahale etmeden baktığını anlattı. Sonra 4 sivil ve 3 resmi polisi copla, sivil genci meşe odunuyla gördüğünü belirten tanık, şöyle devam etti: “Sivil vatandaşın elinde meşe sopası gördüm. Üzerinde dizden aşağısı beyaz şeritli siyah renkli eşofman vardı. Bu sivil vatandaş fırının önünde polislere ‘Siz bize destek olursanız hepsini sinkaf ederiz’ dedi. Polisler ile bu sivil vatandaş oradan gelip geçen vatandaşlara vuruyorlardı. Bu sivil vatandaş yine bağırarak, ‘Bugün 34 kişiyi götürdüm’ diyordu. Yolda gelirken yemin ettim. Yaşım 36, 36 tanesini götüreceğim’ dedi.”