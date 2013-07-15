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Ali İsmail Korkmaz cinayetinde gözaltı

Olaylarla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi

15 Temmuz 2013 12:44

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetmişti.

Olaylarla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'de 2 Haziran'da düzenenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında polisten kaçan Ali İsmail Korkmaz, ara sokakta eli sopalı 5-6 kişilik grubun saldırısına uğramıştı.

38 gün komada kalan Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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