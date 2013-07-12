T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesi ardından Hatay'da polis müdahalesi

Ali İhsan Korkmaz'ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından yaklaşık 3 bin kişi, Armutlu Mahallesi'nin Gündüz Caddesi'nde toplandı

12 Temmuz 2013 11:30

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran gecesi Eskişehir’de AKP il binasına yürüyen yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu kalabalık arasında yer aldı. Polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesinin ardından ara sokağa kaçan Korkmaz, burada sivil giysili 5-6 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşları tarafından yaralı bulunan Korkmaz, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tomografisi çekilen genç, ‘Bir şeyin yok’ denilerek evine gönderildi. Evine gidip uyuduktan sonra fenalaşan Korkmaz’ın, götürüldüğü Eskişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 

Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesi sabah saatlerinde memleketi Hatay'a gönderildi.  Korkmaz'ın cenazesi son kez baba evine getirildi. Ailesinin gözyaşları sel oldu. Gezi eyleminde oğlu Ethem Sarısülük'ü polisin silahından çıkan kurşunla kaybeden Sayfı Sarısülük ve yine etlemlerde oğlunu kaybeden Abdullah Cömert'in de annesi de ailenin acısını paylaşmak için koştu taziye evine...

\

Acılı anneyi sakinleştirmek kaybettiği oğluna yanan Ethem Sarısülük'ün annesine düştü.

 

Armutlu mahallesinde protesto

 

Ali İhsan Korkmaz'ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından yaklaşık 10 bin kişi, Armutlu Mahallesi'nin Gündüz Caddesi'nde toplandı. Barışçıl protesto gösterisi düzenleyen kalabalığın alevi mahallesi olarak bilinen Armutlu mahallesinden şehrin merkezine inmesini engellemek amacıyla polis barikat kurarak caddeyi trafiğe kapattı. Destek amacıyla bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri'de hazır bekletildi.

Polis saat 21.45'de tazyikli su ve gaz bombası atarak müdalaye başladı. Polisin müdahalesinin göstericilerin oturma eylemine geçtikleri sırada başladığı belirtildi.

 

Uzman çavuş yaralandı

 

Antakya'da Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinde çıkan olaylarda göstericiler ile polis arasına Jandarma Robocop Timleri kalkan oluşturdu. Yürümek isteyen grubun önüne geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından çekilmek zorunda kaldı. Bu arada çıkan arbedede bir uzman çavuş hafif yaralandı. Askerlerin aradan çekilmesinin ardından çevik kuvvet ekiplerinin tazyikli, su ve gaz bombalı müdahalesi geldi.

ETİKETLER

ali ismail korkmazhatayethem sarısülükcenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24