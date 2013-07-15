CHP: Ali İsmail Korkmaz’la ilgili 40 işyerine ait kamera görüntüleri silindi mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’a saldırı anının silindiği ve boş olduğu iddia edilen kamera kayıtlarının peşine düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Muammer Güler'e, “Korkmaz’ın dövüldüğü anlara ait kamera kayıtlarının ortadan kaybolmasının arkasında kim veya kimler yatmaktadır” sorusunu yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger de, “Bölgede bulunan yaklaşık 40 işyerine ait kamera görüntülerinin olay saatine ait olan bölümlerin silindiği, disklerin boş çıktığı doğru mudur” diye sordu.

CHP'lilerin, Bakan Güler’e yönelttiği sorular şöyle:

‘Eli sopalı canilere polis neden müdahale etmedi’



- Korkmaz’ın dövüldüğünü gören, ancak kimliğinin açıklanmasından korktuğu için gizli tanık olarak ifade veren kişinin “Gaz maskesi takan bir polisle yanındaki bir polis, Ali İsmail’i yakaladı ve yanlarına gelen ellerinde cop ve sopa bulunan 6 kişiyle birlikte dövmeye başladı” ifadesi doğru mudur? Bu ifade de adı geçen polisler kimlerdir? Kimlikleri tespit edilmiş midir? Haklarında hangi işlemler yapılmıştır? Eli sopalı katillerle polislerin beraber hareket etmeleri emrini kim vermiştir? Polis bu kişilere neden müdahale etmemiştir?

‘40 işyerine ait görüntüler silindi mi’?



- Ali İsmail Korkmaz’ın eli sopalı caniler tarafından dövüldüğü olay mahalline ait bölgede MOBESE kamerası var mıdır? Varsa bulundukları yerler ve sayıları kaçtır? Bölgede bulunan yaklaşık 40 işyerine ait kamera görüntülerinin olay saatine ait olan bölümlerin silindiği, disklerin boş çıktığı doğru mudur? Bu kayıtlarla ilgili olarak veri kurtarma işlemi yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nedir?

- Eli sopalı canilerle polisin yaptığı bu işbirliğinden Vali, İl ve İlçe Emniyet Müdürlerinin bilgileri var mıdır? Eskişehir İl ve İlçe Emniyet Müdürleri ve bu operasyonlarda görevli yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa nedeni nedir?

‘Katilleri bulmak için nasıl bir çalışma var’?



- Ali İsmail Korkmaz’ın katillerini bulmakla ilgili ne tür bir çalışma yürütmektesiniz? Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydettiniz mi?

- Korkmaz’ın dövüldüğü anlara ait kamera kayıtlarının ortadan kaybolmasının arkasında kim veya kimler yatmaktadır?

- Kamera kayıtlarının nasıl ve hangi zamanda silindiğine dair teknik bir araştırma yapılmakta mıdır?

‘O akşam kaç polis hangi bölgede, saat kaça kadar görevli’



- Davanın gizli tanığı, Korkmaz’ın biri gaz maskeli iki polis tarafından yakalandığını ve daha sonra altı kişilik bir sivil grubun Korkmaz’ı dövmeye başladığın ifade etmiştir. Söz konusu altı sivil giyimli şahıs polis memuru mudur? Değillerse, resmi kıyafetli polis memurları neden böyle bir dayağa müsaade etmişlerdir? Gizli tanığın işaret ettiği biri gaz maskeli iki polis memuru tespit edilmiş midir veya bu yönde bir çalışma yürütülmekte midir? Tespit edilmişlerse, haklarında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Olay anına dair tanıklıkları belirlenmiş midir?

- O akşam Eskişehir’de kaç sivil polis görevlendirilmiştir? Bu polisler hangi bölgelerde, saat kaça kadar bulunmuşlardır?

- Pek çok cinayette failleri çok kısa sürede bulma kabiliyetine sahip olmasıyla övünülen Emniyet Müdürlüğü neden Ali İsmail Korkmaz’ın katillerini henüz bulmamıştır? Failler korunmakta mıdır?