Ali İsmail Korkmaz'ın darp görüntülerinden 18 dakika kayıp

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde ölen Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü anı kaydetmesi gereken çevre işyerlerindeki güvenlik kameralarından alınan CD’ler boş ve bozuk çıktı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi İsmail Ali Korkmaz’ın 2 Haziran’da öldürülmesiyle ilgili olarak Savcılığın talimatıyla yapılan bilirkişi incelemesinde dövüldüğü bölgeyi gören civardaki işyerlerinin kamera görüntülerinin büyük ölçüde silinmiş olduğu ortaya çıktı. Silinmeyen görüntülerde başka göstericilerin ellerinde cop ve sopa bulunan kişilerce dövüldüğü görülürken Korkmaz’ın dövüldüğü anlarda bu görüntülerin içinde de silinmeler olduğu anlaşıldı.

40 kamera görüntüsü

Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, 40 ayrı işyerinin güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen bilirkişi İbrahim Halil Tokur, bunların 29’unda herhangi bir darp olayının olmadığı, polis ve eylemciler arasında kaçışmalar, biber gazı ile müdahaleler ve ara sokaklara kaçışmalar gibi görüntülerin olduğunu belirledi. Bilirkişi raporunda bunun dışında kalan Beşik Otel, Numune Simit Fırını, Narin Kardeşler, Denizbank, Abaklı Ticaret, Elegan Otel, Öztürk Telefon ve Hilmi Usta Camii güvenlik kameralarında ise çok sayıda darp olayını tespit etti. Görüntülerde coplu ve beysbol sopalı kişiler, bir grup eylemciyi dövüyordu.

20 dakikalık bölüm eksik

Ancak Korkmaz’ın dövüldüğüne ilişkin görüntüler hiçbir kamera görüntüsünde yer almadı. Bilirkişi raporunda, Korkmaz’ın dövüldüğü belirtilen yere yakın olan Beşik Otel kameralarının 00.00’da başladığı, 00.16’da bittiği, sonraki kaydın ise 00.17’de başladığı ve arada 18-20 dakikalık bir görüntünün bulunmadığının görüldüğü belirtildi. Bu görüntülerin “diskteki dosyaların zarar görmüş olması nedeniyle” açılamadığına dikkat çekilerek, “disk üzerindeki elektronik kart şaseye bağlayan vidaların yuvalarında aşınma görülmektedir. Bu da elektronik kartın herhangi bir sebeple (tamir ya da başka bir sebep olabilir) sökülmüş olma ihtimalini göstermektedir” denildi. Ali İsmail Korkmaz ise 01.28 ve 01.31’de iki kez yanında kapüşonlu arkadaşı ile görüntüye girdi. Korkmaz’ın eksik olan bölümde dayak yediği, daha sonra tekrar olay yerine geldiği tahmin ediliyor. Yine olay yerine yakın başka bir hırdavat firmasına ait görüntülerin kaydedildiği sabit diskin de boş olduğunu gören bilirkişi, veri kurtarma işleminden de sonuç alamadığını belirtti.

Fırının diski de boş

Korkmaz’ın dövüldüğü yerin çok yakınında yer alan bir ekmek fırınına ait görüntülerin kaydedildiği disk de aynı biçimde boş çıktı ve veri kurtarma işleminden de sonuç alınamadı. Gizli tanık da ifadesinde Korkmaz’ın fırının önünde dövüldüğünü ve kendisinin fırının köşesinde beklediğini söylemişti.

'Dayaktan sonra, ‘İyi stres attık’ dediler'

Korkmaz’ın dövüldüğünü gören, ancak kimliğinin açıklanmasından korktuğu için gizli tanık olarak ifade veren kişi de dayak anını şu sözlerle anlattı: “Gaz maskesi takan bir polisle yanındaki bir polis, Ali İsmail’i yakaladı ve yanlarına gelen ellerinde cop ve sopa bulunan 6 kişiyle birlikte dövmeye başladı. Ben fırının köşesinde olayların yatışmasını bekledim. Ali İsmail kaldırımın kenarına çöktüğü ve yüzüne aldığı darbeyle kendinden geçti. 6 kişi içinde olan ve elinde sopa veya cop bulunmayan bir kişi, yanındakilere ‘İyi stres attık’ dedi. Ali İsmail, 3 ayrı saldırının ardından Asarcıklı Caddesine çıkarak kaçtı.”

'Beyin kafatası parçası ‘tıbbi atık’ diye atılmış'

Ailenin avukatı Önder Öztürk, korkunç bir iddiada bulundu: “Ali İsmail Korkmaz’ın ameliyat sırasında alınan beyin kafatası parçasında kırık ya da çatlak olup olmadığının tespiti için inceleme yapılmasını istedik. Bu talep üzerine bir hizmetli tarafından ameliyatta bulunan Dr. Oğuzhan Dinç’e bu parçanın nerede olduğu soruldu. Ancak Dr. Dinç, ‘Ameliyat sırasında alınan parçanın tıbbi olarak kullanılmaması nedeniyle tıbbi atık olarak attığını’ söyledi.” Savcılık ise Korkmaz’ın kafasında çatlak olduğunu söylediği iddia edilen Sezer isimli asistanın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Beyzbol sopasıyla dövüyorlar

Bilirkişi raporunda, “Sivil polis olduğu sanılan veya polisin yanında yer alan gaz maskeli, ellerinde cop, beyzbol sopası bulunan bir grubun Beşik Otel kameralarına yansıdığı, görüntülerde şahısların bir grup eylemciyi dövdüğü görülmüştür” deniyor.

Kimlikleri belirlenemiyor!

Çevre işyerlerinden edinilen kamera görüntülerinde, eli sopalı ve coplu şahısların eylemcileri dövdüğü görülüyor. Ancak raporda, “Ali İsmail Korkmaz’a vuranların kamera görüntüsünün çözünürlüğünün düşük olması, olayın yaşandığı zamanın karanlık olması ve olayların yaşandığı yere uzak olmasından dolayı yaralama ve darp olaylarını yapanların yüzlerinin tam teşhis edilmesinin mümkün olmadığı” ifadesi yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Basında yer aldığı şekilde CD'nin kırılması veya içeriğine müdahale söz konusu değildir. İddia edilen eksik görüntünün olay yerindeki otel sahibinin tedbir amaçlı elektrik şalterini kapatmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Adli soruşturmanın yanısıra idari soruşturma da devam etmektedir. Soruşturma ile ilgili kriminal ve bilirkişi süreci teşkilatımız dışında yürütülmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklama şöyle; Eskişehir’de eylemler sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile ilgili soruşturma bizzat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bölgedeki tüm kameralardan alınan ham görüntüler incelenmeden Savcılığa teslim edilmiştir. Basında yer aldığı şekilde CD’nin kırılması veya içeriğine müdahale söz konusu değildir. İddia edilen eksik görüntünün olay yerindeki otel sahibinin tedbir amaçlı elektrik şalterini kapatmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Adli soruşturmanın yanısıra idari soruşturma da devam etmektedir. Soruşturma ile ilgili kriminal ve bilirkişi süreci teşkilatımız dışında yürütülmektedir"