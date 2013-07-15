Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi: Saldırganlar arasında polis de vardı

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katil zanlılarının yakalandığına ilişkin açıklamaya ağabeyi Gürkan Korkmaz, "Kardeşime saldıranların arasında polis de olduğunu net olarak biliyoruz" dedi.

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı biber gazından kaçarken ara sokakta sivil giysili 5- 6 kişinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Avukat Gürkan Korkmaz, saldırıyı düzenleyen sivil kişilerin, polis olmadığı ve şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı haberlerini samimi bulmadıklarını söyledi.

Ramazan Çelik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Antakya'nın Ekinci Beldesi'nde kardeşinin yasını tutan avukat Gürkan Korkmaz, kimlerin gözaltına alındığını henüz bilmediklerini, ancak saldırıda polislerin de olduğunu net olarak bildiklerini belirtti.

'Günah keçisi yaratmasınlar'

Emniyetin kendi içindeki polisleri de teslim etmesini istediklerini söyleyen ağabey Korkmaz, "Şu an ifadeye alınanların kimler olduğunu bilmiyoruz. Umarız ki, faillerdir. Bu faillerin arasında polisler de var. Bundan artık eminiz. Emniyet, kendi arasındaki polisleri vermediği sürece, samimi bulmuyoruz. Bize günah keçisi vermesinler, failleri versinler. Bir de bunlara destek olanları versinler. Vatandaşların yanında Ali İsmail'e vuran polisleri versinler, failleri bulsunlar. Medyada bilgi kirliliği yaratıp, hedefleri saptırıp, günah keçileri yaratmasınlar" dedi.

'Görüntülerde polis vardı'

Oğluna yapılan saldırı görüntülerinde, tam teçhizatlı bir resmi polis olduğunu savunan acılı baba Şahap Korkmaz da, polisin eli sopalı çeteyle anlaşma yaptığını ileri sürdü. Eyleme katılan ve biber gazından kaçan çocukların 'fare gibi kovalanıp, dövüldüğünü' iddia eden Şahap Korkmaz, şöyle konuştu:

"Failleri bulunmuşsa, gözaltına alınmışsa, bunlar kanıtlanmalı. Tam olarak kanıtlanmalı. 'Yakalandı, gözaltına alındı' sadece sözde kalmasın. Görüntülensin. Bir de, birkaç saniyelik video kasetinde bir tane polis vardı. Maskeli, coplu silahlı, resmi elbiseli polis görünüyordu. Çeteyle anlaşma yapıyorlardı. Aralarında 'gelenlere ne yapacağız' diye konuşuyorlardı. Nihayetinde çocuklar geliyor, sanki fare kovalar gibi öldüresiye vuruyorlardı. İnsanlara acımadan, öldüresiye vuruyorlardı. Bu olayın içinde polislerin de olduğu kesin. Eğer siviller de varsa, polislerin koruması altındadır. Kesinlikle, polislerin himayesinde bu olaylar olmuş. Birkaç saniyelik görüntüler, bunların hepsinin mesajını veriyor anlayana."