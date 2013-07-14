Ali İsmail Korkmaz cinayetinde ilk şüpheli sokaktaki fırıncı

Ali İsmail Korkmaz'ın 2 Haziran'da sokakta coplu, sopalı ve gaz maskeli grup tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturmada, ilk şüpheli sokaktaki ekmek fırınının sahibi oldu.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir’de, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine dair, ‘polis olduğu sanılan’ kişilerle ilgili belirsizlik sürerken ve hiçbir şüpheli polis belirlenmezken, ifadesi alınan ilk şüpheli bir fırıncı oldu. Sopalı dayağın meydana geldiği Sanayi Sokak’taki ekmek fırının sahibi İ.K.’nın ifadesi alındı. İ K., o saate fırında olmadığını, evinde olduğunu, olayları görmediğini söyledi.

İ.K., “O gece saat 12’de çektim gittim. Çünkü biz o saate kadar ne iş yapabiliriz. Ben o saatte orada değilim. Hiçbir olay görmedim. Olaylar ben gittikten sonra olmuş” dedi. İ.K., fırındaki güvenlik kameralarının harddiskinin neden bozuk çıktığının sorulması üzerine, “Fırını yeni devraldığım için kamerada kayıt yok” diye konuştu. Bu arada, İ.K’nin anlatımlarındaki kimi çelişkiler nedeniyle ek ifadesinin alındığı anlaşıldı. Öte yandan, görüntülerde sopayla göstericilere vurduğu görülen sivil kişinin ‘Volkan’ isimli bir kişi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sicil numaraları yazılmadı

Bu arada soruşturmayı yürüten savcılığın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden olayların yaşandığı Sanayi Sokak’ta görevli polislerin listesini istediği ortaya çıktı. Buna karşılık emniyet, ortaya çıkan görüntülerde yer almadıkları halde, içlerinde kadınlarında da bulunduğu 500 kadar polisin resmini gönderdi. Yüzleri belli olmayacak şekilde çekilmiş resimlerin altında, isimlerin, sicil numaralarının ve nerede görev yaptıklarının yazmadığı da görüldü. Öte yandan savcılık, eldeki bütün harddisk ve görüntüleri incelemesi için Jandarma Kriminal’e gönderdi.