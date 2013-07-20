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Bilirkişi, Ali İsmail Korkmaz'ı darp eden saldırganları tespit edemedi

Gezi Parkı olaylarında darp edilerek öldürülen Korkmaz ile ilgili bilirkişi raporunda, çözünürlüğün düşük olması nedeniyle saldırganların teşhis edilemediği belirtildi

20 Temmuz 2013 20:25

Eskişehir'de düzenlenen Gezi Parkı eylemlerinde sivil giyimli kişilerce sopalarla dövülerek yaralanan ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’la ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Korkmaz'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili atanan bilirkişi heyeti, raporunu mahkemeye sundu. Rapor, Korkmaz'ın darp edildiği andaki kamera görüntülerine ilişkin değerlendirme ve bilgileri kapsıyor. Raporda, Ali İsmail'in olayın olduğu gece 01:28:17 ve 01:31:00'da bir arkadaşıyla güvenlik kameralarına takıldığı, görüntülerde kavga ve darp olayının görülmediği belirtildi.

İzlenen görüntüler hakkında rapor hazırlayan bilirkişi, konuyla ilgili şunları yazdı:

 

'Çözünürlük düşük olduğu için teşhis edilemedi'

 

"CD ve DVD'lerin izlenmesi sonucunda Ali İsmail Korkmaz'ı vuranların kamera görüntüsünün çözünürlüğünün düşük olması, olayın yaşandığı zamanın karanlık olması ve olayların yaşandığı yere uzak olmasından dolayı yaralama ve darp olaylarını yapanların yüzlerinin tam teşhis edilmesi mümkün olmamıştır."

Raporda, elinde sopa bulunan bir kişinin bir eylemciye vurmaya başladığı, daha sonra yanına gelen birtakım kişilerin de sopa ile eylemciye vurdukları belirtiliyor.

 

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