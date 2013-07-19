Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında şüpheli S.K. yakalandı

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında darp edilen Ali İsmail Korkmaz'ın hastanede ölümü ile ilgili olarak daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan 33 yaşındaki halk otobüsü şoförü S.K., savcının itirazı üzerine üst mahkemenin tutuklama kararı çıkarmasının ardından polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan S.K. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sağlık raporu alınmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Rapor alındıktan sonra tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.K.'nın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yakalama kararı çıkartılmıştı

Savcılık, S.K.’nın serbest bırakılması kararına bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. 3 gün önce yapılan itirazı değerlendiren 6’ncı Asliye Caza Mahkemesi, savcının itirazını yerinde bularak bugün S.K.’nın tutuklanması için yakalama kararı çıkartmıştı.

S.K.’nın polisler tarafından yakalanıp adliyeye getirileceği ve tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderileceği belirtilmişti.