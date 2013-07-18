Güler, Ali İsmail Korkmaz'ın katillerini bulma sözü verdi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ali İsmail Kokrmaz'ın katillerini bulacağı sözünü verdi.

Twitter hesabından yazan Güler, Eskişehir'de eli sopalı şahıslar tarafından saldırıya uğrayan Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne üzüldüğünü ve 'Senin ölümün, benim ölümüm' şeklinde ayrım yapamayacağını söyledi.

Güler, Korkmaz'ın saldırıya uğradığı bölgede 40 kamera olduğunu belirterek, 'Tüm verilere bakıp er geç bu işi çözeceğiz' dedi.

Muammer Güler, Gezi Parkı direnişini, 'saldırganlığın en üst düzeye çıktığı bir vandalizm' olarak tanımlamıştı.