T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güler, Ali İsmail Korkmaz'ın katillerini bulma sözü verdi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin, "Er geç bu işi çözeceğiz" dedi

18 Temmuz 2013 19:42

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ali İsmail Kokrmaz'ın katillerini bulacağı sözünü verdi.
 
Twitter hesabından yazan Güler, Eskişehir'de eli sopalı şahıslar tarafından saldırıya uğrayan Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne üzüldüğünü ve 'Senin ölümün, benim ölümüm' şeklinde ayrım yapamayacağını söyledi.
 
Güler, Korkmaz'ın saldırıya uğradığı bölgede 40 kamera olduğunu belirterek, 'Tüm verilere bakıp er geç bu işi çözeceğiz' dedi.
 
Muammer Güler, Gezi Parkı direnişini, 'saldırganlığın en üst düzeye çıktığı bir vandalizm' olarak tanımlamıştı.

ETİKETLER

muammergülerbakaniçişleriali ismail korkmazeskişehirsopalısaldırıdarp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24