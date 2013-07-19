Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde ihmalle suçlanan hastane kendini savundu

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında, bir sokak arasında sivil giyimli kişilerin saldırısına uğrayan ve aldığı darbeler sonrası hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili olarak, iyi muayene ve tedavi edilmediği için eleştirilen Yunus Emre Devlet Hastanesinden yazılı açıklama geldi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi yöneticisi Dr. Zihni Ergün imzasıyla yapılan yazılı basın açıklamasında, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak yapılan haber ve sosyal medyadaki paylaşımları üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Açıklamada Korkmaz'a gerekli tetkiklerin yapıldığı belirterek şöyle denildi:

'Beyin kanaması tespit edilmedi'

"Tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın 03.06.2013 tarihinde hastanemize başvurmuş olmasına rağmen tedavi edilmeden hastanemizden gönderildiği iddiası tamamen asılsızdır. Ali İsmail Korkmaz 03.06.2013 tarihinde kamuoyunda Mavi Hastane olarak bilinen Anadolu Üniversitesi Hastanesi'nden ambulans ile hastanemiz acil servisine saat 03.00'de getirilmiş, acil serviste Dr. Hasan Gülcü tarafından muayenesi yapılmış, kafa, boyun, gövde, lumbosakral bölge, her iki omuz bölgesinin direkt grafikleri ve ayrıca beyin tomografisi çekilmiş, beyin tomografisi radyoloji uzman hekimi tarafından değerlendirilmiş ve kafa kaidesi kemiklerinde kırık hattı ya da beyinde kanamaya ait herhangi bir görüntü olmadığı anlaşılmıştır.”

'Yürüyerek taburcu oldu'

“Sağ skapula(kürek kemiği) üst ucunda kırık olduğu tespit edilerek sağ kol valpeu bandajına alınmış, hasta 3 buçuk saat gözlem altında tutulmuş, saat 06.30 civarında hastaneden yürüyerek taburcu olmuştur. Acil serviste yapılan acil müdahalenin ardından kürek kemiği ucundaki kırıkla ilgili olarak ortopedi polikliniğine başvurması tavsiye edilmiştir. Ali İsmail Korkmaz tedavinin hiçbir aşamasında coumadin kullandığına dair bilgi vermemiş olup coumadin kullanımı rutin tahlillerde de belirlenebilen bir durum değildir. Basında yer aldığı gibi Ali İsmail Korkmaz'ın muayene ve tedavi edilmeksizin hastane kapısından geri çevrildiği, hastane bahçesinde banklarda sabahladığı halde hastaneye kabul edilmediği bilgisi yalan ve iftiradan ibarettir. Ali İsmail Korkmaz'ın hastanemizdeki tedavi süreci ile ilgili olarak ön inceleme başlatılmış olup, halen devam etmektedir."

38 gün komada kalmıştı

2 Haziran gecesi, Eskişehir’deki Gezi Parkı protestolarına katılan ve polis müdahalesinin ardından evine giderken arka sokaklarda, ellerinde sopalar olan, sivil giyimli 5-6 kişinin saldırısına uğrayarak feci şekilde dövülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Daha sonra beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Korkmaz’ın darp edildikten kısa bir süre sonra muayene olmak için gittiği Yunus Emre Hastanesi’nden basit ilaçlar yazılarak gönderilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.