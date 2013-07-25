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Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında Emniyet, savcılığa eski fotoğraf gönderdi

10 Temmuz’da yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ile ilgili soruşturmada, 53 gündür somut bir gelişme kaydedilemedi

25 Temmuz 2013 15:48

 

Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi soruşturmasında, Emniyet’in savcılığa bölgede görev yapan polislerin eski fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

Savcılık olayın ortaya çıkmasının ardından polislerin yeni çekilmiş fotoğraflarını isterken Korkmaz ailesinin avukatları sadece 6 polisin ifadesinin alınabildiğine dikkat çekerek soruşturmanın engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Eskişehir’de Gezi Parkı Direnişi sırasında 2 Haziran’da aralarında polislerin de olduğu iddia edilen eli sopalı bir grup tarafından dövüldükten sonra 10 Temmuz’da yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ile ilgili soruşturmada, bölgede görevli 500 polisten sadece 6’sının ifadesi alınırken, Eskişehir Emniyeti’nin polislerin eski fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

Can Hacıoğlu'nun Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Eskişehir’de polislerin de olduğu iddia edilen eli sopalı bir grup tarafından dövülen ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 Temmuz’da yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ile ilgili soruşturmada, 53 gündür somut bir gelişme kaydedilemedi.

Olay yerindeki MOBESE kameralarında görüntü bulunamazken, işyeri kameralarındaki görüntülerin de tahrip edildiği ortaya çıkmıştı. Polisler hakkında soruşturma başlatan, tahrip edilen görüntüleri geri döndürülmesi amacıyla Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderen ve olayla ilgili polisten ayrı bir ekip kuran cumhuriyet savcısı Hakan Ali Erkan görevden alınarak yerine savcı Hasan Gönen atanmıştı.

Tanıkların ifadeleri üzerine olay yerinde görevli 150’si sivil toplam 500 polis hakkında da soruşturma başlatılırken, şu ana kadar ancak 6 polisin ifade verdiği belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise cumhuriyet savcılığının talebi üzerine olay yerinde görevli polislerin fotoğraflarını gönderdi. Ancak Emniyet’in, polislerin çok eski yıllara ait fotoğraflarını gönderdiği, bunun da tanıkların teşhisini güçleştirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık Eskişehir Emniyeti’nden polislerin yakın tarihlerde çekilmiş fotoğraflarını istedi.

 

Bu fotoğraflarla teşhis olmaz

 

Korkmaz ailesinin avukatları ise yaşananlara isyan etti. Soruşturmanın engellendiğini ifade eden avukatlar, “Emniyet’in çok eski fotoğrafları göndermesi şüpheleri artırıyor. Birkaç yıllık sürede, insan şişmanlar, zayıflar. Sivil polisler, saç modellerini değiştirmiş, sakal bıyık bırakmış olabilir bu sürede. Bu fotoğraflar, tanıkların teşhis yapmasını güçleştiriyor. 500 polisten şimdiye kadar sadece 6 tanesinin ifade vermesi de dikkat çekici” dedi.

Ali İsmail Korkmaz’in öldüresiye dövüldüğü Sanayi Sokak’ta bulunan bir otel ve fırından alınan güvenlik kamerası kayıtlarının geri döndürülmesi için Ankara’daki Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndaki çalışmalar sürüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu ise görüntülerin bilerek mi silindiği yoksa başka bir nedenle mi görüntü alınamadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Valiliği ise dün yaptığı açıklamada kentte olaylara müdahale için polislerden oluşan 30-40 kişilik sopalı bir tim kurulduğu iddialarını reddetti.

 

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