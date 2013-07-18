Eskişehir'de, polis olduğu iddia edilen şahısların saldırısına uğrayan ve yatırıldığı hastanede girdiği komadan çıkamayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın cinayetinde yeni tanıklar ortaya çıktı.



Vatan'dan Kemal Göktaş'ın haberine göre, tanıklardan biri ‘İsmail’i döverken gördüm” deyince, savcılık serbest bırakılan S.K.’nın tutuklanması talebiyle yeniden mahkemeye başvurdu .

Sosyal medyada elinde meşe odunuyla görüntüleri yayınlanan ve önceki gün polis tarafından adliyeye sevk edilen S.K., savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, ancak görgü tanıkları “İsmail’i döverken görmedik” dediği için serbest bırakmıştı. Savcılık, bu karara karşı Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti.

'Sivil polisler sokağa pusu kurdu'

Soruşturmada civardaki binalardan olayı gören 2 kişi tanıklık yaptı. Tanıklar, Yunus Emre Caddesi’ndeki ilk müdahaleden sonra ellerinde telsiz ve cop bulunan, gaz maskesi takan 7-8 sivil polisin Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’a girdiklerini anlattılar. Sivil polis olduğunu düşündükleri bu kişilerin ilk önce dükkanların önünde duran kişilere yöneldiğini, ancak bu kişilerin esnaf olduklarını söylemeleri üzerine müdahale etmediklerini anlatan tanıklar polisin cadde üzerindeki gaz bombalı müdahalesinden sonra Beşik Otel’in önündeki arabaların arkasına saklanarak polisten kaçarak sokağa giren göstericileri dövdüklerini anlattı.

'S.K tarafından dövüldü'

Kurulan bu pusuya iki eylemcinin düştüğünü ifade eden tanıklar, bunlardan birini Ali İsmail Korkmaz’a benzettiklerini ama olayı yukarıdan izledikleri için yüzünü görmediklerinden dolayı emin olmadıklarını söyledi. Fakat tanıklardan biri, Ali İsmail Korkmaz sandıkları kişinin sokaktan çıktıktan sonra S.K. tarafından tek başına yakalanarak sopayla dövüldüğünü söyledi.

Eski tanıklar: Biz görmedik

Eski tanıklardan biri, S.K.’nın Ali İsmail Korkmaz’ı dövdüğünü görmediğini söylemişti. Başka bir tanık daha S.K. için “Başkalarını dövüyordu ama Ali İsmail Korkmaz’ı dövdüğünü görmedim” diye ifade vermişti. Bu ifadeler üzerine S.K., yurtdışına çıkış yasağı konarak, adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakılmıştı.

Polisleri teşhis edecekler

Soruşturma kapsamında savcılığın olay gecesi görev yapan polislerin ifadelerine başvuracağı; güvenlik kameralarının göstericilere copla müdahalede bulunurken kaydettiği sivil giysili polislere de, önümüzdeki günlerde tanık teşhisi yaptırılacağı öğrenildi. Bu arada Ali İsmail Korkmaz olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler Eskişehir’e gelerek inceleme başlattı.