'Ali İsmail'i polis öldürmüş olabilir'

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de kimliği belirsiz kişilerce dövülen ve girdiği komadan çıkamayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ali İsmail’in darp edilmesi olayına karıştığı belirtilen Serkan Kavak’ı tutuklayan Hâkim Hakkı Aydoğan, kararının gerekçesinde, zanlının yalnız olmadığına, kimliği tespit edilemeyen polislerin de suça karışmış olabileceğine vurgu yaptı. Kamera görüntülerine müdahale edildiğini vurgulayan Hâkim Aydoğan, “Kavak’ın serbest kaldığı takdirde diğer şüphelilerle birlikte delillere müdahale edebileceğini” ve dolayısıyla tutuklanması gerektiğini kaydetti.

Korkmaz’ın dövüldüğü sokakta polislerin arasında elinde meşe odunuyla görüntülenen şoför Serkan Kavak, 15 Temmuz’da sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcının itirazı üzerine Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Hakkı Aydoğan, kararı kaldırıp, Serkan Kavak’ın tutuklanmasına hükmetti.

Radikal, Hâkim Aydoğan’ın o tutuklama kararının gerekçesine ulaştı. Kararda, Kavak’ın, iddia ettiği gibi Ali’nin dövüldüğü sokağa tesadüfen değil, özellikle gidip suça karıştığı vurgulanarak, “Şüphelinin tesadüfen olay yerinde bulunduğu, maktule bir eyleminin olmadığı yönünde beyanda bulunduğu, ancak bu savunmasını yalanlayan, özellikle olay yerine belirli bir amaçla geldiğini ortaya koyan tanık beyanları ile şüphelinin atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur” görüşüne yer verildi.

Bilirkişi raporuna göre, dayağın meydana geldiği Sanayi Sokak’taki Beşik Otel’in kamera görüntülerine müdahale edildiği anımsatılan kararda, şöyle devam edildi:

“Disk üzerinde, elektrik kartını kasaya bağlayan vidaların yuvalarında aşınma görülmesi, elektronik kartın tamir veya başka sebeple sökülmüş olma ihtimalini göstermektedir. Görüntülerin bir kısmının silindiğinin bildirilmesi ve 40 adet kamera görüntüsüyle, üç hardisk üzerindeki incelemelerin tamamlanmamış olması dikkate alındığında delillere müdahale olasılığı açıkça görülmektedir.”

Kararda, dayak olayında zanlı Serkan Kavak’ın yalnız olmadığı, bu suça polislerin de karışmış olabileceği ve Kavak’ın serbest bırakılması halinde suç ortaklarıyla delillere müdahale etme imkânı bulunduğu belirtildi. Ayrıca, “Henüz delillerin toplanmadığı, görgü şahitlerinin tamamının dinlenmediği, olaya karıştığı iddia edilen polis memurlarının kimliklerinin tespit edilmediği, şüphelinin suça iştirak ettiği, iddia edilen diğer kişilerle ortak hareket ederek var olan ancak henüz elde edilemeyen delillere müdahale imkânı bulunmaktadır” denildi.