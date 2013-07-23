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Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili 6 polise tanık teşhisi

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katil zanlılarının yakalanması adına 6 polise Jandarma tarafından tanık teşhisi yaptırıldı

23 Temmuz 2013 19:30

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 6 polis memuruna tanık teşhisi yaptırıldı.

Eskişehir'de Gezi Parkı olayları esnasında sivil kişilerce darp edilen Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünde, şüpheli 6 polis memuru bugün teşhis için Jandarma İl Komutanlığı'na getirilip tanıklara gösterildi. Polislerin teşhis edilip edilemediğini avukatların açıklanması bekleniyor.

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı direnişine destek için birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen gösteride, polisin sıktığı biber gazından kaçarken ara sokakta Ali İsmail Korkmaz'ı sopalarla döverek ölümüne neden olan sivil giyimli kişilerin saptanması için bugün tanık teşhisi yaptırıldı. Ali İsmail Korkmaz'ı sopalarla döven kişiler oldukları iddiasıyla 6 polis memuru bugün teşhis için İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

 

Sivil kiyafetler giydirildi

 

Teşhise 6 tanık katılırken, sivil giyimli polisler yine sivil kıyafet giydirilen 16 jandarmayla bir odaya alındı ve tek tek çağrılan tanıklara gösterildi. Avukatların da bulunduğu teşhis işleminin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan tanıklar yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Tanıkların şüpheli 6 polisi teşhis edip edemedikleriyle ilgili avukatların açıklama yapması bekleniyor.

Ali İsmail Korkmaz'ı sopayla döven kişiler arasında bulunduğu öne sürülen, 12 Temmuz'da gözaltına alınıp serbest bırakılan halk otobüsü şoförü Serkan K., savcılığın itirazı üzerine 20 Temmuz günü tutuklanmıştı.

 

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