Korkmaz soruşturmasında, şüphelinin serbest kalmasına savcıdan itiraz

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu şüphesiyle 15 Temmuz'da gözaltına alınan ve tutuklanması isteğiyle mahkemeye sevk edilen şahıs, mahkemece, 'kuvvetli şüphe olmadığı' gerekçesi ile serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, olayı gösteren kamera görüntülerinde, elinde sopa ile görünmekte. Şüpheli, ifadesinde, olay yerinde olduğunu kabul etti ancak olay yerine aracını almaya geldiğini, eylemcilerin ona saldırdıklarını, bunun üzerine de eylemcilerin ellerindeki sopayı alarak karşılık verdiğini söyledi.

'Mahkeme serbest bırakmıştı'

Mahkeme, savcılığın tutuklama talebiyle gönderdiği şüheliyi, 'kuvvetli şüphe olmadığı'na hükmederek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Avukat Önder Öztürk, şüphelinin fail olma ihtimalinin düşük olduğunu, bu sebeple kararın doğal olduğunu söylemişti. Avukat, olaya polislerin karıştığının düşünüldüğünü belirtmişti.

Savcı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme, itirazı değerlendirecek.