Ali İsmail Korkmaz cinayeti şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı

Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi ise aranıyor.

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz maskeli, coplu ve beyzbol sopalı 5-6 kişi tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan S. K. serbest bırakıldı.

Sevjedildiği nöbetçi mahkemede yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakılan S.K. haftada bir gün güvenlik birimlerine giderek imza verecek.

42 güvenlik kamerası incelendi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olay yeri yakınlarındaki 42 güvenlik kamerası görüntüleri ile sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerini inceledi.

Olayların meydana geldiği bölgede, aralarında fırın ve diğer işyeri sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Görgü tanıklarının ifadeleriyle, güvenlik kamerası ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki siyah çizgili eşofmanlı elinde sopa olan kişi olduğu iddia edilen S.K. dün gözaltına alındı.

Cinayet suçlamasını kabul etmedi

Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayını soruşturan ekip tarafından sorgulanan S.K., ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmedi. S.K.'nın ifadesinde olaylar sırasında ambulansa taş atan bir grupla tartıştığını söylediği belirtildi. Ancak bazı görgü tanıkları, S.K.'nın göstericilere elindeki sopayla vurduğununu iddia etti.

Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayı ile ilgili suçlamaları kabul etmeyen S. K. bugün öğleden sonra adliyeye getirilirken basın mensuplarının “Ali İsmail Korkmaz'ı neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.

Bu arada ikinci bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı açılmayan CD görüntülerinin ise Jandarma Kriminal birimi tarafından açılarak Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

3 avukat vekilliği reddetti

Saat 15.00 sıralarında polisler tarafından adliyeye getirilen S.K. için Eskişehir Barosu tarafından bir avukat görevlendi. Bu kişi S.K.'nın avukatlığını kabul etmedi. Daha sonra gelen 2 avukat da aynı şekilde görevi kabul etmedi. Bir saati aşkın süre adliyede bekleyen S.K.'nın avukatlığı son olarak görevlendirilen 4'üncü avukat üstelendi. S. K. soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdi. Savcı, S. K.'yı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Bu arada S. K.'nın ifadesinde olay günü tartıştığı gruplarla kavga ettiğini, kendisinin dövüldüğünü, kavga ettiği kişileri tanımadığını, aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın olup olmadığını da bilmediğini söylediği öne sürüldü.

Cunhuriyet Başsavcılığı: 2 kişi aranıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesinde Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli S.K.'nin daha önce silahla ateş etmek suçundan poliste suç kaydının bulunduğunu, olay gecesi alkollü olduğunun belirtildiği açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin daha arındığını bildirildi. S.K.'nın gözaltına alınmasına sebep olan görüntülerin sosyal medyaya verildiğinin belirtildiği açıklamada aynen şöyle denildi:

"Ali İsmail Korkmaz'ın'ın öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla özel olarak bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup kendisine başkaca bir iş verilmemiş ve sadece bu olayın faillerinin yakalanması amaçlanmıştır. İddia edildiğinin aksine soruşturma dosyası emniyet birimlerine havale edilerek oranın inisiyatifine bırakılmayıp, bizzat Başsavcılığımızın bilgi ve kontrolünde yürütülmektedir. Bu kapsamda koordineli ve düzenli şekilde İl Jandarma Komutanlığı ile çalışma yapılmakta olup çeşitli kurumlara 52 adet müzekkere yazılmış, olayla ilgili 15 kişinin ifadesi bizzat Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından alınmış, bilirkişi incelemelerini ise ayrı ayrı 3 kişi tarafından yapılmış, el konulan 40 CD ile 3 hard disk üzerindeki incelemeler ise özellikle Jandarma Kriminal Dairesine yaptırılmak üzere gönderilmiş, konu hassasiyetli takip edilmekte olup bir an önce sonuçlanması beklenmekte olup sonuçlar alındığında kurye ile alınması planlanmaktadır.

Keşifte emniyet görevlileri hazır edilmedi

Olay yerinde yapılan keşifte emniyet görevlileri hazır edilmemiştir. Olayla ilgili olarak itibariyle gözaltına alınıp Başsavcılığa sevk edilen S.K.'nın 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefetten dolayı emniyette kaydının bulunduğu ve olay günü arkadaşları ile birlikte alkol aldıktan sonra olay yerinde göstericilerle tartıştığı, S.K.'nın gözaltına alınmasına sebep olan görüntülerin bu güne kadar Başsavcılığımıza iletilmediği, sosyal medyaya verildiği, buradan alınan görüntülerle şahsın teşhis edildiği ve TCK 87/4 maddesinde tanımlanan kasten yaralama sonucu ölüm suçundan dolayı tutuklamaya sevk edildiği, olaya karıştığı iddia edilen ve kimlikleri tespit edilen diğer 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."