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Ali İsmail Korkmaz davasının tek polis sanığı dinlenmeyecek

Mahkeme, tanığın Ankara’da dinlenmesinde ısrar edildiği takdirde, ana davadan sonrası için tarih verileceğini kaydetti

24 Ocak 2014 22:30

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın tek polis tanığı Selçuk Bal’ın, ana davadan önce, 29 Ocak’ta Ankara ’da dinlenmesi talebi, dün Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nden döndü.
Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, ‘Sanığın sorgusu yapılmadan tanığa yöneltilebilecek soruların eksik kalacağını’ kabul eden mahkeme, ana davanın görüldüğü Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, “Tanık sizde mi, bizde mi dinlensin?” diye görüş sordu. Mahkeme, tanığın Ankara’da dinlenmesinde ısrar edildiği takdirde, ana davadan sonrası için tarih verileceğini kaydetti.
 

Dava dörde bölündü

 
Eskişehir’de, 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı gösterilerinde dövülerek öldürülen üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’la ilgili dava dörde bölünmüştü. Ana dava, Kayseri’ye nakledilmiş; 25 tanıktan 24’ünün Eskişehir’de, birinin ise Ankara’da ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Korkmaz ailesi ise Hatay’da dinlenmişti. 
Eskişehir’de, geçen 6 Ocak’ta, tanıkların dinlendiği duruşmada avukatlar tanıkların ifade işleminin Kayseri’de yapılması gerektiğini savunmuş; bu olmadığı takdirde, ifadelerin ana dava görüldükten sonra alınmasını istemişti. Mahkeme de talebi kabul ederek Kayseri’ye yazı yazmıştı.
 

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