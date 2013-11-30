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Ali İsmail Korkmaz'ın heykeline 'ilk su'yu annesi döktü

Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, heykelin, “kuşların su içmesi” için tasarlanan avuç kısmına gözyaşları içinde su döktü

30 Kasım 2013 20:29

 

Eskişehir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında, bir ara sokakta sivil polisler ve esnaf tarafından linç edilen ve kaldırıldığı hastanede 39 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz için yaptırılan heykel açıldı.

Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında, bir ara sokakta sivil polisler ve esnaf tarafından linç edilen ve kaldırıldığı hastanede 39 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz için yaptırılan heykel açıldı. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Eskişehir kent merkezindeki Espark alışveriş merkezi önündeki heykelin açılış törenine katılan Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, heykelin, “kuşların su içmesi” için tasarlanan avuç kısmına gözyaşları içinde su döktü.

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun öncülüğünde yaptırılan heykelin açılış törenine büyük bir kalabalık katılırken, çok sayıda sanatçı de destek için Eskişehir'e geldi.

Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi polis müdahalesinden kurtulmaya çalışırken bir ara sokakta sivil polisler ve sopalı esnafların eline düşen ve acımasız şekilde dövülerek komaya sokulan Ali İsmail Korkmaz, 39 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayın görüntüleri MOBESE kameralarına yansımıştı.

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