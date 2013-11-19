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Ali İsmail Korkmaz davasının Kayseri'deki duruşması gecikecek

Mahkeme yetkilileri, "Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili olarak yarın duruşma yapılması söz konusu değildir" dedi

19 Kasım 2013 14:32

Ali İsmail Korkmaz'ın, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülmesi planlanan davasının başlamasının gecikeceği açıklandı. Davanın başlama tarihinin, gerekli hazırlığın tamamlanmasının sonra belirleneceği bildirildi.

Oktay Ensari'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Eskişehir'de 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında uğradığı saldırı sonucunda ağır yaralanan, 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamanı yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülmesi planlanan davasının başlamasının gecikeceği açıklandı. Davanın başlama tarihinin, gerekli hazırlığın tamamlanmasının sonra belirleneceği bildirildi.Biri polis memuru 5'i tutuklu, 3 tutuksuz polis memuru olmak üzere toplam 8 sanığın yargılandığı davanın alındığı Kayseri'de yapılacak ilk duruşmanın tarihi, dosyanın mahkeme heyeti ve mahkeme savcısının incelemesinden sonra belli olacak. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım'da görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda 'güvenlik' gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Adalet Bakanlığı'nın UYAP sistemi aracılığıyla dün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan dosyanın, hukukçu deyimi ile 'tensip' adı verilen duruşma hazırlığından sonra tarih belirleneceği, tutuklu, tutuksuz sanıklar, davalı ve davacı avukatlarına bildirileceği bildirildi.

Mahkeme yetkilileri, "Ali İsmail Korkmaz davasıyla ilgili olarak yarın (çarşamba) duruşma yapılması söz konusu değildir" dedi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün de duruşma tarihinin belirlenmemesi nedeniyle yarın Adliye Sarayı ve çevresinde özel bir güvenlik önlemi almasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

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