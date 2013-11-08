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Ali İsmail Korkmaz'ın kayıp görüntülerinde polise soruşturma

Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü anı gösteren kamera kayıtlarının silinmesi soruşturmasında fırıncı, iki komiser hakkında takipsizlik verildi. Bilirkişi ve bir polis hakkında soruşturma sürüyor

08 Kasım 2013 13:15

Gezi olayları sırasında Eskişehir’de öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülmesini gösteren Beşik Otel’e ait görüntülerde önce 74 saniyelik, ardından da 18-20 dakikalık silinme olduğu ortaya çıkmıştı. Yine Korkmaz’ı dövenler arasında olan İsmail Koyuncu’nun sahibi olduğu Harman Ekmek Fırını’nın görüntüleri silinmişti. Jandarma, bilirkişinin ve polisin “açamadığı” bu görüntülerden Harman Ekmek Fırını kayıtları kurtarılmış ve Korkmaz’ı kimlerin dövdüğü tespit edilerek tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın fırının önünden kaçtıktan sonra Beşik Otel’in önünde dövüldüğü anları gösteren görüntüler ise bulunamamıştı.  Jandarmanın raporunda bir skandal da ortaya çıkmış ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nun cinayeti aydınlatmak için görüntüleri izleyerek rapor hazırlamak yerine Harman Ekmek Fırını görüntülerini iki kez sildiği belirtilmişti. Uğurluoğlu’nun raporunda Beşik Otel görüntülerini içeren hard diskteki elektronik kartın zarar görmesi nedeniyle açılamadığı belirtilmişti.

 

İddialar soyut


Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre görüntülerin silinmesi olayı ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Hakan Ali Erkan, takipsizlik kararında, fırın sahibi Koyuncu’nun Korkmaz’ın ölümüyle ilgili davada sanık olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’na göre “işlediği veya iştirak ettiği bir suçun delillerini karartmanın suç olmadığını” belirterek, ayrıca dava açılmasına gerek olmadığını savundu. Savcı Erkan, görüntüleri Beşik Otel’den alan komiser E.K ile polis memuru G.B hakkındaki iddiaların ise “soyut” olduğunu belirterek takipsizlik verdi.

 

Olağan şüpheliler

 

Takipsizlik kararında görüntüleri incelemek ve zanlıları bulmak üzere görevlendirildiği halde iki kez görüntüleri sildiği iddia edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu ile Terörle Mücadele polisi Hüseyin Engin ve Beşik Otel’e giren diğer kişiler hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi. Korkmaz’ın öldürülmesine iştirak ettiği için hakkında dava açılan polis Engin’in olaylar sürerken Beşik Otel’e girerek kameranın kapatılması ve fişinin çekilmesi talimatını veren polis olduğu iddia ediliyor.

Takipsizlik kararının kaldırılmasını isteyen Korkmaz ailesinin avukatlarından Pınar Çelik Arpacı ise otel sahibinin görüntüleri izledikten sonra teslim ettiği E.K ile komiser yardımcısı G.B hakkında ise etkili bir soruşturma yapılmadığını belirtti. Fırın sahibi Koyuncu’nun hard diski polise teslim etmeden önce iki kez sildiğinin ortaya çıktığına dikkat çekerek Koyuncu’nun olayın tek faili olmadığını, bu yüzden hakkında dava açılması gerektiğini belirtti.

 

AİHS'ye aykırı

 

Emniyet amiri E.K ile komiser yardımcısı G.B’nin Beşik Otel’deki görüntüleri otel sahibi Erdoğan Gözseçen ile birlikte izledikten sonra aldığı ancak ertesi günü gelip açamadığını söylediklerine dikkat çeken Arpacı, bu iki polisin de kayıp görüntüler nedeniyle yargılanmaları gerektiğini belirtti.

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