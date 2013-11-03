Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü gece 23 kamera da bozukmuş!

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü sokakta 16 işyeri kamerasının ve 7 MOBESE kamerasından görüntü alınamadığı yönünde tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre MOBESE’lerin arızalı olduğu belirtilirken, diğer işyerleri için de ‘bozuktu, kameranın lensi yoktu, şalter kapalıydı, TOMA su sıktı bozuldu’ gibi gerekçelerle görüntü olmadığı yönünde tutanak tutuldu. Oysa Korkmaz davasındaki en önemli deliller olan ‘öldürme anı’ görüntüleri yine ‘kayıt yok’ denilen bir fırına ait kameradan çıkmıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Korkmaz’ın polisler ve eli sopalı kişilerce dövüldüğü fırına ait kameradan tespit edilmişti.

Onlar da ‘kayıt yok’ demişti

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi ’ndeki dava dosyasına göre; Korkmaz’ın 2 Haziran’da Sanayi Sokak’ta dövülmesinden sonra polis, 7 Haziran’da Harman Ekmek Fırını’na gelerek fırıncı İsmail Koyuncu’yla görüştü. Koyuncu saat 12.40’taki tutanağa göre, ‘kamera olduğunu ancak kamera kaydının tutulmadığını’ söyledi. Buna karşın, saat 13.00’te ikinci bir tutanak daha tutuldu. Bu kez Komiser Yardımcısı Gökhan Basmacı’nın da adının eklendiği tutanakta, ‘kameraların kayıt yapmadığı’ beyanı tekrarlandı. Koyuncu, ifadesinde, bir gün önce yani 6 Haziran’da incelemek için kameraya baktığını söylüyordu. Polis, Koyuncu’nun beyanını yeterli bulup kayıtlara el koymadı. Daha sonra hazırlanan bilirkişi raporunda Koyuncu’nun kamera kayıtlarını bu tarihte sildiği anlaşıldı. Komiser Basmacı dört gün sonra gelip harddiski aldı. 13 Haziran’da da iki polis daha geldi; kameralara el konduğuna ilişkin bir tutanak tutup ayrıldı. Jandarma Kriminal’de açılan bu görüntülerde davanın önemli delillerinden olan görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu garipliğin bir benzeri, 20 dakikalık kaydı kayıp olan Beşik Otel için de geçerliydi. Beşik Otel’deki görüntülere el koyan polis, ‘Kameraların açık olduğu ancak görüntülerin açılmadığı’nı yazdı.

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