Ali İsmail Korkmaz cinayetini ortaya çıkaracak kamerayı sivil polis mi kapattı?

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın, önünde dayak yediği otelin sahibinin, olay sırasında bir şahsın içeri girip kamerayı kapattırdığını söylediği ortaya çıktı. Savcılık o kişinin sivil polis olmasından şüpheleniyor.

Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında ölen Ali İsmail Korkmaz’ın dövülme anına ilişkin Beşik Otel güvenlik kamerası görüntülerde önce 74 saniyelik, ardından da 18-20 dakikalık silinme olduğu ortaya çıkmıştı. Eskişehir Başsavcılığı, görüntülerin silinmesi olayıyla ilgili soruşturmayı, cinayet soruşturmasından ayırdı.

‘İndir şalteri’ emri

Kemal Göktaş'ın Vatan'daki haberine göre, Başsavcılık, bilirkişinin “kartın zarar gördüğü” yönündeki tespiti uyarınca görüntüleri otelden alan komiser E.K.’nın “şüpheli” olarak ifadesini aldı.

E.K. ifadesinde, Beşik Otel’den görüntüleri alırken, otel sahibi Erdoğan Gözseçen’in kendisine “görüntü atlaması” ile ilgili olarak, “Olay sırasında bir şahsın içeriye girerek otel görevlisini ‘kamerayı kapatması veya fişini çekmesi’ yönünde uyardığını, bu yüzden de belli bir süre cihaz kapalı olduğundan dolayı kayıt yapmamış olabileceğini söylediğini” anlattı.

Dövenlerden biri

Otel sahibi Gözseçen tanık olarak verdiği ifadede ise kayıp görüntülerin, müşterilerin can güvenliklerini sağlamak için elektrik şalterini indirmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Beşik Otel’in kamera görüntülerinde, görüntünün kesilmesinden hemen önce sivil polis H. E.’nin otele girdiği görülüyor. Savcılık “kameranın fişini çek” dediğinden şüphelendiği polisin de Korkmaz’ı dövdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan H. E. olması üzerinde duruyor.

‘Bilirkişi sildi’ iddiası

Komiser E.K’nın ifadesindeki ikinci önemli ayrıntı ise yine bilirkişinin suçlanması oldu. E.K. hard disklerin, bilirkişinin açamaması üzerine bozulduğunu ileri sürdüğü için suçlandığını belirterek, “Bilirkişi hard diski kamera kayıt cihazına bağlayarak kendisine ait program vasıtasıyla çalıştırabilir. Zaten sistemi kuran şahıs bana yedeklemesini yaparak verdi. Benim istediğim eğer hard diskte herhangi bir silinme ve oynama var ise bunun tarihi ve saatinin belirlenmesi. Yoksa benim iddiam da bilirkişinin bu silme işlemini gerçekleştirmiş olması” dedi.