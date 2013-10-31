Ali İsmail Korkmaz, Sarısülük ve Cömert aileleri AİHM'e başvurdu

Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatlarını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük ve Abdullah Cömert’in aileleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Korkmaz ailesi adına yapılan başvuruda, ‘ Türkiye ’nin yaşam hakkını, toplantı ve yürüyüş özgürlüğünü, işkence ve kötü muamele yasağını ihlal ettiği’ savunuldu. Ayrıca Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın Radikal muhabiri İsmail Saymaz’a gönderdiği e-mail ‘idarenin yargıya müdahalesi’ kanıtı olarak dosyaya sunuldu.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumaş ve Alper Can Aykaç, 10 Ekim’de AİHM’ye başvuruda bulundu. Başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘toplantı ve yürüyüş hakkı, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği’ ileri sürüldü. Korkmaz’ın, saldırıya uğramadan önce yoğun biber gazına ve plastik mermiye maruz kaldığı, ara sokakta ‘sivil milisler’ tarafından pusuya düşürüldüğü belirtilerek, “Polisler sokakta park halinde olan araçların arkasına gizlenmişlerdir. Korkmaz ile birlikte eylemciler sokağa girdiğinde sopalarla eylemcileri yaralamış, Ali İsmail’i öldürmüşlerdir” denildi.

Eskişehir’de sivil çetelerin kurulduğu öne sürülürken, iddianamede bir çeteden söz edilmediği ve emir-komuta zincirinin soruşturulmadığı kaydedildi. Vali Tuna’nın Radikal muhabiri İsmail Saymaz’a gönderdiği e-mail ve davanın Eskişehir’den gönderilmesi kararı da ‘idarenin yargıya müdahalesi’ne kanıt olarak gösterildi.

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