Ali İsmail Korkmaz davasında sanıkların tahliye talebi reddedildi

Eskişehir'de 2 Haziran'da Gezi Parkı direnişine destek gösterisinde saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili tutuklanan 1'i polis memuru 5 kişinin avukatları aracılığıyla yaptıkları tahliye talebi reddedildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Kemal Atlan'ın haberine göre, Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ali İsmail Korkmaz davasının 20 Kasım 2013 tarihinde yapılacak ilk duruşması için Valiliğe ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na birer yazı göndererek duruşmanın Eskişehir'de yapılmasının güvenlik açısından herhangi bir sakıncasının olup- olmadığını sordu. Heyetin, gelecek yazıda sakınca olduğunun belirtilmesi üzerine durumu Adalet Bakanlığı'na bildirerek davanın başka bir ilde görülmesini isteyeceği kaydedildi.

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru 41 yaşındaki Mevlüt Saldoğan, fırın sahibi 35 yaşındaki İsmail Koyuncu, akrabaları 27 yaşındaki Ramazan Koyuncu ve 32 yaşındaki Muhammet Vatansever ile pidecide çalışan 20 yaşındaki Ebubekir Harlar, Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye isteminde bulundu. 5 tutuklunun tahliye istemi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından kabul edilmedi.

Tutuklu 5 sanık ile 3'ü de polis memuru olan tutuksuz sanıklar 36 yaşındaki Şaban Gökpunar ile Yalçın Akbulut ve 43 yaşındaki Hüseyin Engin, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Korkmaz davası başka bir ilde görülebilir

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili 20 Kasım 2013 tarihinde yapılacak davanın ilk duruşması için Eskişehir Valiliği'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na birer yazı göndererek duruşmanın Eskişehir'de yapılmasının güvenlik açısından herhangi bir sakıncasının olup olmadığını sorarak, bu konuda güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağının kendilerine bildirilmesini istedi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, valilikten ve cumhuriyet başsavcılığından güvenliğin sağlanamayacağı yönünde bir yazı gelmesi halinde durumu Adalet Bakanlığı'na bildirerek Korkmaz davasının başka bir ilde görülmesini isteyeceği belirtildi.