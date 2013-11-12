Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'ye alındı

Eskişehir'deki Gezi eyleminde aralarında sivil polislerin de bulunduğu bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçe gösterilerek Kayseri'ye alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi ’nin ‘güvenlik’ gerekçesiyle yargılamanın başka bir ilde yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticelendi. Konuya ilişkin Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın raporunu inceleyen Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Korkmaz davasının güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde görülmesine karar verdi. Kararı değerlendiren konuyla yetkili Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise davanın Kayseri’de görülmesine karar verdi.

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