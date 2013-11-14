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Ali İsmail Korkmaz'ın avukatları örgüt bağlantılı ilan edildi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ali İsmail Korkmaz'ın avukatlarını 'örgüt bağlantılı' ilan etti

14 Kasım 2013 22:02

 

Eskişehir’de, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın Kayseri’ye nakledilmesi yönünde görüş belirten Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bu davaya katılmaya hazırlanan avukatları “örgüt bağlantılı” ilan etti. Bakan Sadullah Ergin, “Bu tür örgütlerle bağlantılı avukatların Ali İsmail Korkmaz’ın davasına katılarak provokatif davranışlarla adli sürecin normal işleyişini sabote edebileceği”ni iddia etti. 
Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Bakan Ergin, Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, davanın Kayseri’ye naklini uygun bulduğunu savundu. Eskişehir Valisi Güngör Azim Mutlu ile ayrı gerekçeleri ileri süren Bakan Ergin, şunları kaydetti: 
“Ali İsmail Korkmaz adlı şahsın Eskişehir’de hayatını kaybetmiş olması, sonraki süreçte il merkezinde düzenli ve örgütlü şekilde açık alan eylemleri düzenlenmesi, sosyal medya ve internet üzerinden örgütlenmek suretiyle propaganda yapılması, olayın faili olduğu iddia edilen kurumlara ve Emniyet mensuplarına yönelik propaganda yapılması, eylemler sırasında trafik akışının engellenmesi, hakim ve savcıları etkilemeye yönelik Adalet Nöbeti eylemlerinin devam ediyor olması, marjinal örgütlerin etkin ve örgütlü eylemleri arttırma çabaları, bu tür örgütlerle bağlantılı avukatların Ali İsmail Korkmaz’ın davasına katılarak provokatif davranışlarla adli sürecin normal işleyişini sabote edebileceği ve Eskişehir’in coğrafi konumu itibariyle kolay ulaşılabilir olmasının tertip edilecek muhtemel eylemlere diğer illerden de yoğun katılım olabileceğinden bahisle davanın Eskişehir adliyesinde devam edilmesi durumunda kamu güvenliğinin sağlanmasında ciddi zorluklar yaşabileceği bildirilmiştir.”
Talepleri değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın istemini dikkate alarak, davanın Kayseri’ye alınmasına oybirliğiyle karar verdi.

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