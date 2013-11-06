Ali İsmail Korkmaz'a saldıran polis sanık değil tanık oldu

Eskişehir'deki Gezi Eylemleri'ne Destek yürüyüşüne katılan Ali İsmail Korkmaz'ın sokak ortasında dövülmesiyle ilgili davada yeni bir bilgi ortaya çıktı. Korkmaz'ın dövüldüğü görüntülerde elindeki copla göstericileri kovalayan polis memuru Selçuk Bal'ın davaya tanık olarak çağrıldığı anlaşıldı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Ali İsmanil Korkmaz'ı dövüldüğü sokakta kovalayan, aynı sokakta başka gençleri coplayan polis memuru Selçuk Bal’ın, şüpheli olması gerekirken, davaya ‘tanık’ olarak çağrıldığı ortaya çıktı. Korkmaz Ailesi’nin avukatları soruşturma sürecinde, Bal’ın da diğer sanıklarla beraber hareket ettiğini belirterek, şüpheli sıfatıyla dinlenmesini istemiş, savcılık harekete geçmemişti.

Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli Selçuk Bal, kamera kayıtlarından yapılan tespitlere göre Korkmaz’ı sokağa girerken kovalayan üç polisten biriydi. O polislerden Hüseyin Engin, Korkmaz’ı darp ederken, Bal, adı belirlenemeyen bir gence copla hamle yaptığı sırada kadraja giriyordu. Sendeleyen genç kaçarken, Bal ise kaçışan göstericilere cop sallıyordu. Bu arada, Doğukan Bilir adlı bir başka genci durdurduğu, bir polis ve elinde odun bulunan bir siville beraber gence vurduğu görülüyordu. Bal ayrıca, Korkmaz’ın dövüldüğü Harman Ekmek Fırını önünde bekleyenler arasındaydı.

Bal için savcılığa sunulan dilekçede, ‘maktulün sokağa girişinde maktulle birlikte giren şahısları darp ettiği açık şekilde görülen Bal’ın ifadesinin alınması ve polis olduğu göz önüne alınıp delilleri karartma ihtimali’ nedeniyle tutuklanması istendi. Ancak delillere rağmen Bal’ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmazken 20 Kasım’daki duruşmaya da tanık olarak davet edildi.

Bu arada Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi , emniyete yazdığı yazıda, duruşma için bir gün önceden geniş tedbir istedi.

Adalet Nöbeti tek tek fişlenmiş

Davayla ilgili bir tartışma konusu da davanın nerede görüleceği olmuştu. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz davasının bir başka şehre gönderilmesini talep etmişti. Vali'nin nakil için gerekçesi ise Korkmaz’ın ölümünden sonra Eskişehir Adliyesi önünde yapılan ‘Adalet Nöbeti’ eylemi ve şehirdeki ‘Adalet Yürüyüşü’ydü. Nakil istemi için Valilik tarafından gönderilen yazıya, eylem resimlerinin de eklendiği anlaşıldı. ‘Adalet Nöbetinden Görüntüler’ başlığı altındaki fotoğraflarda, bir grup öğrencinin adliye önünde oturma eylemi yaptığı görülüyor. Fotoğrafların birinde ise gençlerin tek tek oklarla işaretlendiği görülüyor.