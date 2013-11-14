Ali İsmail'e ağrı kesici vermekle yetinen doktora soruşturma açıldı

Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünde kusuru olduğu iddia edilen doktor Hasan Gülcü hakkında soruşturma açılmasına aylar sonra izin verildi. Eskişehir'de polis ve sivil saldırganlar tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı muayene eden ancak beyin kanaması geçiren Korkmaz'a sadece ağrı kesici yazan doktor hakkında soruşturma açılmasına izin vermeyen karar, İdari Mahkeme tarafından kaldırıldı.

Gezi Eylemine Destek Yürüyüşü'nün ardından sokak ortasında dövülen Ali İsmail Korkmaz'a beyin kanaması geçirdiği halde sadece ağrı kesici yazan doktor Hasan Gülcü hakkında soruşturma izni vermeyen Tepebaşı Kaymakamlığı’nın kararı, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nce kaldırıldı. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mahkeme, Dr. Gülcü’nün uzman doktorun tavsiyesine rağmen Korkmaz’ı beyin cerrahisi yerine ortopedi polikliniğe yönlendirdiğini, bu hatası nedeniyle “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma yürütülmesi için yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Savcılık, Gülcü’nün kusurunun tespiti için evrakları Adli Tıp’a gönderdi. Bu arada mahkeme, aynı hastanede görevli polis memuru Vedat Esen hakkındaki kararı da kaldırdı. Esen’e “görevini kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.

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