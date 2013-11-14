T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail'e ağrı kesici vermekle yetinen doktora soruşturma açıldı

Dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a ağrı kesici vermekle yetinen doktor Hasan Güdücü hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı

14 Kasım 2013 16:01

Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünde kusuru olduğu iddia edilen doktor Hasan Gülcü hakkında soruşturma açılmasına aylar sonra izin verildi. Eskişehir'de polis ve sivil saldırganlar tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı muayene eden ancak beyin kanaması geçiren Korkmaz'a sadece ağrı kesici yazan doktor hakkında soruşturma açılmasına izin vermeyen karar, İdari Mahkeme tarafından kaldırıldı.

Gezi Eylemine Destek Yürüyüşü'nün ardından sokak ortasında dövülen Ali İsmail Korkmaz'a beyin kanaması geçirdiği halde sadece ağrı kesici yazan doktor Hasan Gülcü hakkında soruşturma izni vermeyen Tepebaşı Kaymakamlığı’nın kararı, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nce kaldırıldı. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mahkeme, Dr. Gülcü’nün uzman doktorun tavsiyesine rağmen Korkmaz’ı beyin cerrahisi yerine ortopedi polikliniğe yönlendirdiğini, bu hatası nedeniyle “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma yürütülmesi için yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Savcılık, Gülcü’nün kusurunun tespiti için evrakları Adli Tıp’a gönderdi. Bu arada mahkeme, aynı hastanede görevli polis memuru Vedat Esen hakkındaki kararı da kaldırdı. Esen’e “görevini kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.

Haberin tamamını okumak için tıklayın...

ETİKETLER

ali ismail korkmazdoktorhasan gülcüvedat esenhastaneeskişehirmahkeme

İlgili Haberler

Ali İsmail Korkmaz'a saldıran polis sanık değil tanık oldu

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın sokak ortasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili görülen davada, gençlere cop salladığı görüntülenen polis Selçuk Bal tanık olarak dinlenecek

Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'ye alındı

Eskişehir'deki Gezi eyleminde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye gönderildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24