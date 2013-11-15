T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'e Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli dikilecek

Ali İsmail Korkmaz'ın Espark önüne dikilecek heykelinin açılışı 30 Kasım'da açılışının yapılacak

15 Kasım 2013 19:42

Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında uğradığı saldırı sonucu 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli yapıldı. Heykel, Eskişehir'deki Espark Alışveriş Merkezi önüne dikilecek.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) İl Başkanı Barış Kineşçi ile FKF Anadolu Üniversitesi temsilci Cansu Çıra düzenledikleri basın toplantısında, Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin yapıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Eyüp Kelebek’in haberine göre Cansu Çıra, heykelin Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Murat Yeşilgöz ile heykeltıraş Metin Kılıç tarafından bire bir ölçülerde yapıldığını söyledi. Heykelin 30 Kasım'da açılışının yapılacağını belirten Çıra şöyle konuştu:

"Her türlü yalanlar ve ayak oyunlarıyla anısını da, mücadelesini de silmeye çalıştıkları Ali İsmail Korkmaz'ı onlara inat gelecek aydınlık ve güzel günler için yaşatmak, var etmek, bu şehirden hiçbir zaman kopartılamayacağını kanıtlamak için 30 Kasım Cumartesi günü Espark önünde Ali İsmail Korkmaz heykelini memleketimizin aydın, yurtsever, ilerici sanatçılarıyla, düşünürleriyle ve tüm Eskişehirli yurttaşlarımızla birlikte dikeceğimizi ilan ediyoruz."

FKP İl Başkanı Barış Kineşçi, Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin avuçlarını açmış halde yapıldığını söyleyerek, "Heykel tamamlanmak üzere. Heykel, Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önüne dikilecek. Heykelin avuçlarında güvercinler, kuşlar içsin diye sürekli su konulacak" dedi.

 

ETİKETLER

ali ismail korkmazeskişehirgezi parkıtaksimheykelhaber

İlgili Haberler

Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'ye alındı

Eskişehir'deki Gezi eyleminde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye gönderildi

Ali İsmail Korkmaz'ın avukatları örgüt bağlantılı ilan edildi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ali İsmail Korkmaz'ın avukatlarını 'örgüt bağlantılı' ilan etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24