Eskişehir'e Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli dikilecek

Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında uğradığı saldırı sonucu 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli yapıldı. Heykel, Eskişehir'deki Espark Alışveriş Merkezi önüne dikilecek.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) İl Başkanı Barış Kineşçi ile FKF Anadolu Üniversitesi temsilci Cansu Çıra düzenledikleri basın toplantısında, Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin yapıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Eyüp Kelebek’in haberine göre Cansu Çıra, heykelin Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Murat Yeşilgöz ile heykeltıraş Metin Kılıç tarafından bire bir ölçülerde yapıldığını söyledi. Heykelin 30 Kasım'da açılışının yapılacağını belirten Çıra şöyle konuştu:

"Her türlü yalanlar ve ayak oyunlarıyla anısını da, mücadelesini de silmeye çalıştıkları Ali İsmail Korkmaz'ı onlara inat gelecek aydınlık ve güzel günler için yaşatmak, var etmek, bu şehirden hiçbir zaman kopartılamayacağını kanıtlamak için 30 Kasım Cumartesi günü Espark önünde Ali İsmail Korkmaz heykelini memleketimizin aydın, yurtsever, ilerici sanatçılarıyla, düşünürleriyle ve tüm Eskişehirli yurttaşlarımızla birlikte dikeceğimizi ilan ediyoruz."

FKP İl Başkanı Barış Kineşçi, Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin avuçlarını açmış halde yapıldığını söyleyerek, "Heykel tamamlanmak üzere. Heykel, Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önüne dikilecek. Heykelin avuçlarında güvercinler, kuşlar içsin diye sürekli su konulacak" dedi.