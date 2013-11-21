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Ali İsmail Korkmaz'ın ilk duruşması 3 Şubat 2014'te

Gezi Parkı eylemlerinde uğradığı saldırı sonucu ölen Ali İsmail Korkmaz'ın duruşma tarihi 3 Şubat 2014'ü olarak belirledi

21 Kasım 2013 13:04


Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde uğradığı saldırı sonucu ölen Ali İsmail Korkmaz'ın, Valinin güvenlik gerekçesini öne sürmesi üzerine Kayseri'ye taşınan davasının ilk duruşması 3 Şubat 2014'te görülecek.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım'da görülmesi planlanan ancak "güvenlik" gerekçesiyle Kayseri'ye alınan dava dosyası, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştıktan sonra mahkeme heyeti dosya üzerinde incelemede bulundu.

Mahkeme heyeti, incelemelerin ardından yakın duruşma günlerinin dolu oluşu ve talimatların muhtemel dönüş sürelerinin uzun olacağının düşünülmesi nedeniyle duruşma tarihi olarak 3 Şubat 2014'ü belirledi.

Eskişehir'de 2 Haziran gecesi Gezi Parkı eylemleri sonrasında sivil giyimli polisler ile onların yanında bulunan bazı esnafların saldırısına uğrayarak sopalarla dövülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Korkmaz'ın ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirenlerden aralarında bir polisin de bulunduğu İ.K, M.S, R.K, M.V. ve E.H. tutuklanmıştı. Polis memurları Ş.G, H.E. ve Y.A'nın ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Soruşturma sürecinde saldırıyı kaydeden çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri tahrif edilmiş, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz'ın "arkadaşlarınca saldırıya uğramış olabileceğini" ileri sürmüştü. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada tahrif edilen görüntüler ortaya çıkarılmış, Valinin iddialarının aksine Korkmaz'ın ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirenlerin polisler ile bazı esnaflar olduğunu ortaya koyan görüntü ve deliller ortaya çıkarılmıştı. Konuyu yakından takip eden bir gazeteciye de gönderdiği e-posta ile tehditkar ifadeler kullanan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, davanın Eskişehir'de görülmesinin "güvenlik" sorununa yol açacağını iddia ederek, başvuruda bulunmuştu. Bunun üzerine Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım'da görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine alınmıştı.

 

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