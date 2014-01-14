Ali İsmail'in babası: Polis, gençlere ve oğluma pusu kurdu

Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında sokak ortasında dövülerek ağır yaralanan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, Antakya’da verdikleri ifadede sanıklardan şikayetçi oldu. Baba Şahap Korkmaz, "Olayda kasıt var. Polis bilinçli bir şekilde gençlere ve oğluma pusu kurdu. Polis çeteleri kurdukları pusulara yakalananları vahşice, ölümüne dövdü” dedi.

Birgün gazetesinden Doğu Eroğlu'nun haberine göre, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesiyle ilgili dörde bölünen davanın ikinci kısmı Antakya’da gerçekleştirildi. Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’den Kayseri’ye alınan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatı uyarınca, Antakya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya şikâyetçi olarak katılacak Korkmaz Ailesi’nin ifadelerine başvuruldu. Ağabey Gürkan Korkmaz, anne Emel Korkmaz, Baba Şahap Korkmaz’ın yanı sıra Ali İsmail’in iki kız kardeşi Melike Çakırkaya ve Aylin Taktuk da Hatay Barosu’na kayıtlı 25 avukat eşliğinde ifade verdi, aile fertleri, faillerden şikâyetçi olduklarını dile getirdi.



‘Kasıt ve pusu var'



Antakya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadelerine başvurulan aile üyeleri, kasıt unsurunu vurguladılar. İfade verdikten sonra basın mensuplarına konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, şimdiye kadar kamuoyu karşısında defalarca tekrarladıkları şeyleri bu defa hâkim karşısında dile getirdiklerini söyledi. Baba Korkmaz, “Olaya karışan tüm polislerin kasıtlı bir şekilde Ali İsmail’i öldürmek için eylemde bulunduğunu söyledik ve şikâyetçi olduk. Olayda kasıt var. Polis bilinçli bir şekilde gençlere ve oğluma pusu kurdu. Polis çeteleri kurdukları pusulara yakalananları vahşice, ölümüne dövdü” ifadesini kullandı.

Kayseri’de 3 Şubat tarihinde görülecek Korkmaz cinayeti ana davasına da katılacaklarını ve orada da ifade vereceklerini belirten Şahap Korkmaz, adalet arayışlarının süreceğinin altını çizdi.

Korkmaz Ailesi’nin ifade vermesiyle, dörde bölünen davada ilk iki ayağı tamamlanmış oldu. 29 Ocak tarihinde görülecek duruşma, Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerden arasında olduğu iddia edilen ve davada tanık olarak dinlenecek polis memuru Selçuk Bal’ın Ankara’ya tayin olması sebebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

