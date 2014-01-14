T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail'in babası: Polis, gençlere ve oğluma pusu kurdu

Dörd ayağa bölünen Ali İsmail Korkmaz cinayeti davasında Korkmaz ailesi Antakya'da ifade verdi

14 Ocak 2014 14:30

Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te Gezi eylemleri sırasında sokak ortasında dövülerek ağır yaralanan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, Antakya’da verdikleri ifadede sanıklardan şikayetçi oldu. Baba Şahap Korkmaz, "Olayda kasıt var. Polis bilinçli bir şekilde gençlere ve oğluma pusu kurdu. Polis çeteleri kurdukları pusulara yakalananları vahşice, ölümüne dövdü” dedi.

Birgün gazetesinden Doğu Eroğlu'nun haberine göre, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesiyle ilgili dörde bölünen davanın ikinci kısmı Antakya’da gerçekleştirildi. Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir’den Kayseri’ye alınan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatı uyarınca, Antakya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya şikâyetçi olarak katılacak Korkmaz Ailesi’nin ifadelerine başvuruldu. Ağabey Gürkan Korkmaz, anne Emel Korkmaz, Baba Şahap Korkmaz’ın yanı sıra Ali İsmail’in iki kız kardeşi Melike Çakırkaya ve Aylin Taktuk da Hatay Barosu’na kayıtlı 25 avukat eşliğinde ifade verdi, aile fertleri, faillerden şikâyetçi olduklarını dile getirdi.


‘Kasıt ve pusu var'


Antakya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadelerine başvurulan aile üyeleri, kasıt unsurunu vurguladılar. İfade verdikten sonra basın mensuplarına konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, şimdiye kadar kamuoyu karşısında defalarca tekrarladıkları şeyleri bu defa hâkim karşısında dile getirdiklerini söyledi. Baba Korkmaz, “Olaya karışan tüm polislerin kasıtlı bir şekilde Ali İsmail’i öldürmek için eylemde bulunduğunu söyledik ve şikâyetçi olduk. Olayda kasıt var. Polis bilinçli bir şekilde gençlere ve oğluma pusu kurdu. Polis çeteleri kurdukları pusulara yakalananları vahşice, ölümüne dövdü” ifadesini kullandı.

Kayseri’de 3 Şubat tarihinde görülecek Korkmaz cinayeti ana davasına da katılacaklarını ve orada da ifade vereceklerini belirten Şahap Korkmaz, adalet arayışlarının süreceğinin altını çizdi.

Korkmaz Ailesi’nin ifade vermesiyle, dörde bölünen davada ilk iki ayağı tamamlanmış oldu. 29 Ocak tarihinde görülecek duruşma, Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerden arasında olduğu iddia edilen ve davada tanık olarak dinlenecek polis memuru Selçuk Bal’ın Ankara’ya tayin olması sebebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.
 

ETİKETLER

ali ismail korkmazbabapusukasıtvahşicepolisselçuk baldavaifade

İlgili Haberler

'Fenerbahçe taraftarının Ali İsmail için söylediği marşı ağlayarak dinledik'

Fenerbahçe taraftarının, Gezi olayları sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazdığı marş, Antakya’daki evinde hüzünle karşılandı

Ali İsmail Korkmaz'ın davası dörde bölündü

Ali İsmail Korkmaz'ın davası dörde bölündü. Buna göre ana dava Kayseri'de görülecek, tanıklar Eskişehir ve Ankara’da dinlenecek, Korkmaz ailesi ise Hatay da ifade verecek

Ali İsmail Korkmaz duruşması başlamadan ertelendi

Gezi eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'deki bugünkü duruşması 28 Şubat'a ertelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24