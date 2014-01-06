Ali İsmail Korkmaz duruşması başlamadan ertelendi

Eskişehir'de Gezi eylemlerine destek yürüyüşünün ardından sokak ortasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının bugünkü duruşması, 28 Şubat’a ertelendi. Davanın avukatları, sanıkların dinlenmeden, tanıkların dinlememesi gerektiğini belirterek dörde bölünen davanın Eskişehir'de bugün görülen duruşmasına itiraz ettiler. Mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek duruşmayı 28 Şubat tarihine erteledi. Daha önce davanın, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Hatay ayakları olacağı kararlaştırılmıştı.

Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin 24 tanık bugün Eskişehir’de dinlenecek. Dava ise 3 Şubat'ta Kayseri'de görülecek, Korkmaz ailesi Hatay'da ifade verecek. Tanıkların ifadesi alınmadan önce Korkmaz ailesinin avukatları bu sabah toplantı yaptı. Ali İsmail Korkmaz’ı kovaladığı halde tanık yapılan polis memuru Selçuk Bal’ın ifadesi ise 29 Ocak'ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınacak.

Tanık polis görev yerinde dinlenecek

Ali İsmail Korkmaz davasına bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Şubat 2014’de ilk duruşma için gün vermiş, 25 tanığın 6 Ocak Pazartesi günü Eskişehir’de dinlenmesi kararlaştırılmıştı. Tanıklar arasındaki tek polis memuru olan ve görüntülerde Ali İsmail Korkmaz’ı kovalayan polisler arasında görülen polis memuru Selçuk Bal’ın verdiği dilekçe üzerine tayin edildiği Ankara’da dinlenmesine karar verildi. Bal’ın 29 Ocak’ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınacak.