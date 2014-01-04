Ali İsmail Korkmaz'ın davası dörde bölündü

Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında tanıklar Eskişehir ve Ankara'da dinlenecek. Dava, Kayseri'de görülecek. Korkmaz ailesi Hatay'da ifade verecek.

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada tüm tanıklar pazartesi günü Eskişehir’de dinlenecek.

Görüntülerde Ali İsmail Korkmaz’ı kovaladığı halde tanık yapılan polis memuru Selçuk Bal’ın ifadesinin 29 Ocak'ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınmasına karar verildiği ortaya çıktı. Bu durumda dava dörde bölünmüş oldu. Ana dava Kayseri’de görülecek, tanıklar Eskişehir ve Ankara’da dinlenecek, Korkmaz ailesi ise Hatay da ifade verecek.

Tanık polis ayrı dinlenecek

Ali İsmail Korkmaz davasına bakan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Şubat 2014’de ilk duruşma için gün vermiş, 25 tanığın 6 Ocak Pazartesi günü Eskişehir’de dinlenmesi kararlaştırılmıştı. Tanıklar arasındaki tek polis memuru olan ve görüntülerde Ali İsmail Korkmaz’ı kovalayan polisler arasında görülen polis memuru Selçuk Bal’ın verdiği dilekçe üzerine tayin edildiği Ankara’da dinlenmesine karar verildi. Bal’ın 29 Ocak’ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınacak.