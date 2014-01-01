'Fenerbahçe taraftarının Ali İsmail için söylediği marşı ağlayarak dinledik'



Gezi olayları sırasında öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Kormaz, “Ali şimdi hayatta olsa ve ‘F.Bahçe Stadı’nda bu marşı söyleyecekler’ dense gülerdi” dedi.

Fenerbahçe taraftarının, Gezi olayları sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazdığı marş, Antakya’daki evinde hüzünle karşılandı. Şehriban Oğhan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ali İsmail Kormaz'ın abisi Gürkan Korkmaz, “Ali şimdi hayatta olsaydı, ‘Fenerbahçe stadında bu marşı bağıra bağıra söyleyecekler’ dense gülerdi. Şimdi bu marşı dinleyerek gülüyor, biz burada ağlıyoruz” dedi. Marş görüntülerini annesine de izlettiğini ifade eden Korkmaz, annesinin de duygulandığını söyledi.

Amcaları Fenerli yaptı

Babasının Trabzonsporlu, kendisinin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Gürkan Korkmaz, kardeşinin ise fanatik F.Bahçeli amca ve kuzenleri tarafından sarı lacivertli takımın taraftarı yapıldığını anlattı.

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