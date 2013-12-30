Taraftar, Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadı

Fenerbahçe - ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasına tribündeki tezahüratlar damgasını vurdu. Sarı lacivertli taraftarlar Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde, dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için de tezahürat yaptı.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşma başlamadan taraftarların protestoları başladı. Saracoğlu'nu dolduran taraftarların büyük bir bölümü, 17 Aralık'ta başlayan operasyona göndermede bulunarak "Her yer yolsuzluk her yer rüşvet" ve "Hükümet istifa" diye bağırdı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında da aynı sloganları atan taraftarlar, tepkilerini 72. dakikada "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde bağırarak sürdürdüler.

Ali İsmail Korkmaz'ı unutmadılar

Sarı lacivertli taraftarlar, Eskişehir'de dövülerek hayatını kaybeden ve Fenerbahçeli olduğu bilinen Ali İsmail Korkmaz için de tezahüratlarda bulundu. Korkmaz için Fenerbahçe tribünleri tarafından yazılan tezahüratın sözleri şöyle:

"Daha 19 yaşında, düşlerinde özgür dünya

Öptüğü çubuklu forma, yaşayacak anısında

Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz"